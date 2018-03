Előző írásunk

1989. december 24.

– Ne törődj, Hansi, hajnalban vége. Levált minket a hetedik század – a felvezető mondanivalója hatalmas ásítással végződött, de Hansi meg a többiek tudták, hogy miről beszél. Egyikük sem bírta jól a három óra őrség, három készültség, három alvás beosztást. Többször elátkozták már külön-külön és együtt is azt a marhát, aki ezt kitalálta. Négyórás etapokban talán még elmegy az ilyesmi, de háromórásokban? Különben is, a három órából kettőt, ha végig lehet aludni, mert jövés-menés, szöszmötölés mindig van az épületben, nem is beszélve arról a hülyegyerekről, aki nemrég megverte az egyébként meglehetősen szadista őrvezetőjét, és most az áristomban tölti az idejét hol alvással, hol pedig énekléssel. Akinek nappalra esik az alvóideje, az lemondhat a pihenésről. Igaz, még mindig jobb, mint a lövészgödörben, ellenséges tűz alatt.