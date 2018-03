Elküldték a Kövesi-jelentést

Előző írásunk

CSATTANÓS VÁLASZ A BELÜGYMINISZTERNEK. Félretájékoztatta a közvéleményt Carmen Dan belügyminiszter azzal az állításával, hogy a gátszakadással fenyegetett Köpec lakói felelőtlen módon „megtöltötték a kocsmákat” ahelyett, hogy elhagyják otthonaikat vagy az árvízvédelmi munkákban segédkezzenek. A Köpecre látogató Carmen Dan megdöbbent azon, hogy csütörtökön a déli órákban emberek ültek egy helyi bár teraszán. Negatív tapasztalatáról este a Facebook-oldalán be is számolt. „Sok időnek kell még eltelnie ahhoz, hogy a kocsmák ne teljenek meg emberekkel, amikor a közösségük vészhelyzetben van” – fogalmazott. A belügyminiszter közzétett egy fotót is, amelyen Köpec egyik kocsmájában beszélget a helyiekkel. Megjegyezte, hogy egyesek közülük „vélhetően március 15-ét ünnepelték”. Bejegyzéséhez sokan hozzászóltak, köztük Köpec református lelkésze is. Nagy-Károly Kázmér felhívta a belügyminiszter figyelmét arra, hogy a helybéli férfiak rég az Olt gátján zsákoltak már, amikor a készenléti felügyelőség emberei még a környéken sem jártak. Emlékeztette Carmen Dant arra, hogy az Olt valóban nagyra duzzadhat, de a folyó messze van a falutól, amelynek házait további gátak védik. A református lelkész szavait megerősítette egy román férfi is. „Március 15-én a köpeciek vállvetve zsákoltak a tűzoltókkal az Olt gátján. Egyikük sem ülte le pletykálgatni, mielőtt a veszély el nem múlt” – írta hozzászólásában. Nagy-Károly Kázmér a sajtónak is megerősítette: a köpeciek egy része a miniszter látogatását megelőző éjszaka segédkezett a tűzoltóknak az árvízveszély elhárításában, a többi helybéli pedig a templomban tartott istentisztelet alatt imádkozott a gátakon dolgozókért. A lelkész szerint a miniszter látogatásakor már nem volt árvízveszély. (maszol)