Képes vetített előadással avatta be Magyarország címerének az Árpád-házig visszanyúló történetébe a Nyugdíjasok Sugás Érdekvédelmi Szövetsége szervezte szerdai, a március 15-i megmozdulások részét képező ünnepség résztvevőit Szekeres Attila István heraldikus a Székely Nemzeti Múzeumban. A szakember ugyanakkor a témában megkerülhetetlen erdélyi címerre is kitért, illetve az éppen aktuális sepsiszentgyörgyi zászlócirkusz apropóján a magyar nemzeti lobogóról is szólt. Az előadást a Vox Humana kamarakórus fellépése zárta.