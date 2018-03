A megyeszékhelyi Sepsi Futsal nem tudta megismételni a Marosvásárhelyi City’US elleni bravúrját és pénteken 5–1-re kapott ki a vendég Jászvásártól az élvonalbeli teremlabdarúgó-bajnokság 17. fordulójának nyitómérkőzésén. A Farkas Attila irányította zöld-fehéreknek ez az aktuális szezonbeli tizenhatodik vereségük, s három ponttal továbbra is a tabella utolsó előtti helyét foglalják el. Az alapszakasz utolsó körében – várhatóan április 7-én – együttesünk idegenben lép pályára, hiszen a bajnoki címvédő Déva Autobergamo otthonában vendégeskedik.

Az előző fordulóban elért győzelem után reménykeltően vártuk a Jászvásár elleni összecsapást, s mindannyian bíztunk a sepsiszentgyörgyi fiúk újabb sikerében. Pénteken az első sípszó után a vendégek lendültek támadásba, és Ruxandari 30. másodpercbeli távoli bombája jelezte, hogy nehéz dolgunk lesz a moldvai együttessel. A válasz kicsit megkésve – a 3. perc elején – Bende lábából érkezett, aki szintén távolról lőtt fölé. Kevéssel később már vezetett a Jászvásár: egy remek összjáték után Guţu a kijövő Kisgyörgy mellett a rövidbe küldte a labdát (0–1). A 10. percben Jodas Vives négy méterről senkitől nem zavarva – szerencsénkre – a kapunk mellé passzolt, a 12-dikben viszont Despan már nem hibázott, és a hálóba vágta a Pricoptól kapott labdát (0–2). Egy perccel később Tompa egyedül vezethette a labdát Pădure kapujára, de nem tudta becsapni a szöget jól záró hálóőrt, és maradt a Sepsi Futsal kétgólos hátránya. A 14. percben saját térfelünkön veszítettük el a labdát, amiből Jodas Vives megtriplázta a jászvásáriak előnyét (0–3). A félidő hajrájában újra zörgött a hálónk, hiszen Rios Oliva szerzett labdából negyedszer is legyőzte Kisgyörgyöt (0–4).

A második játékrész elejét izgalommentes mezőnyjáték jellemezte, az állóvizet csak Ambrus sárgája kavarta fel egy picit. A 27. percben Jodas Vives köténnyel próbálkozott a kispadról a kapunkban beálló Papp Lászlónál, de nem járt sok sikerrel. A következő percekben hálóőrünk három óriási bravúrt is bemutatott Pricop, Guţu és Rios Oliva lövésénél. A 29. percben Neagoie hozta remek helyzetbe Papp Csongort, ám játékosunk csavart labdája kevéssel kerülte el a bal hosszút. A 30. percben Veress megtörte a jeget, s egy szép egyéni akciót követően vette be a Jászvásár kapuját (1–4). A szépítésre perceken belül válaszoltak a vendégek, hiszen két kihagyott ajtó-ablak szituáció után a 37. percben Jodas Vives visszaállította a két csapat közötti négygólos különbséget (1–5). A véghajrá már eseménytelenül telt el, s Stancea Nelu tanítványai az odavágó után is sikerrel zárták a Sepsi Futsal elleni meccset, amin együttesünknek mindössze hat kapura – ebből csak kettő érintette a kapu területét – rúgása volt…

Teremlabdarúgás I. liga., 17. forduló: Sepsi Futsal–Jászvásár 1–5 (0–4). Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Mintegy 50 néző. Vezette: Bálint Attila, Benedek András (Székelyudvarhely). Sepsi: Kisgyörgy–Pulugor Zs., Tompa, Papp Cs., Bende (cserék: Papp L., Bartos, Héjja, Ambrus, Nagy, Veress, Neagoie). Edző: Farkas Attila. Jászvásár: Pădure–Ruxandari, Jodas Vives, Despan, Pricop (cserék: Grigoraş, Mircia, Guţu, Rios Oliva, Nistor). Edző: Stancea Nelu. Gólszerzők: Veress (30.), illetve Guțu (3.), Despan (12.), Jodas Vives (14., 37.), Rios Oliva (20.), Sárga lap: Ambrus (25.), illetve Pricop (34.).