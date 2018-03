A Sepsi OSK először játszhat a szemerjai stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Az első osztályban maradásért küzdő piros-fehérek ma 20.45-től hazai környezetben lépnek pályára az FC Voluntari ellen az alsóházi rájátszás 2. fordulójának zárómérkőzésén. A mérkőzést a Marosvásárhelyi Rádió, az M4 Sport, a DigiSport, a Telekom Sport és a Look TV élőben közvetíti.

A város és a klub életében is a sporttörténelmi pillanatnak számító eseményen az Eugen Neagoe irányította labdarúgók telt ház előtt, közel ötezer ember biztatására gyűjthetik be a három pontot. A Sepsi OSK és az FC Voluntari az alapszakaszban már kétszer találkozott, mindkét alkalommal az Ilfov megyeiek nyertek 3–0 arányban. Claudiu Niculescu csapata az idegenbeli mérkőzéseken háromszor győzött, négyszer döntetlent játszott és hatszor vereséget szenvedett, valamint ezeken az összecsapásokon 14 rúgott és 18 kapott gól a mérlege. A szentgyörgyiek az eddigi „hazai” találkozókon négyszer nyertek, háromszor pontosztozkodással zártak és hatszor kikaptak, illetve 9 rúgott és 20 kapott gól a mérlegük. Az alsóházi rangsor 6. helyén álló Sepsi OSK az előző fordulóban az utolsó másodpercekben egyenlített a Concordia Chiajna vendégeként (1–1), míg a 3. pozíciót elfoglaló FC Voluntari hazai pályán 1–0-ra nyert a Temesvári Poli ellen.

„Sporttörténelmi eseménynek nevezhető ez a mérkőzés, hiszen Sepsiszentgyörgy először ad otthont élvonalbeli találkozónak. Hosszú idő után végre itthon játszhatunk saját szurkolóink előtt. Ők is régóta vártak erre, és örvendek, hogy a folytatásban nem kell több száz kilométert utazniuk, és a csapatnak sem kell jönni-mennie egyik városból a másikba. A lelátók tele lesznek, a labdarúgók számára pedig nagyon fontos, hogy érezzék a közönség támogatását. Szeretném, ha ez az első hazai mérkőzés egyben az első győzelmet is jelentené. Ismerem az ellenfél csapatát, olyan játékosaik is vannak, akik megfordultak a nemzeti válogatottban, de azt gondolom, hogy az utóbbi meccseinken egyre jobban teljesítettünk, ezért bízom abban, hogy a győzelmek sem maradnak el” – fogalmazott Eugen Neagoe, aki nem számíthat a sérült Benjamin Kuku játékára, és eltiltás miatt nem léphet pályára Filipe Oliveira.

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a hazai pálya előnyét és a szurkolók jelenlétének fontosságát emelte ki a Fülöp-szigeteki Daisuke Sato is. „Eddig bárhol játszottunk, több száz szurkoló kísért el bennünket, és hallhattuk a buzdításukat. Most viszont közel ötezer ember lesz a stadionban, akiknek a jelenléte akár meghatározó is lehet” – nyilatkozta a balhátvéd.

A szemerjai stadion 18 órakor nyitja meg kapuit, a szervezők pedig arra biztatnak mindenkit, hogy időben foglalják el helyüket, hiszen rövid ünnepséget is tartanak.

„Megéri a szokottnál korábban érkezni, ugyanis a mérkőzés előtt, 19 órától sor kerül a megújult stadion átadási ünnepségére is. Ünnepeljük együtt a háromszéki foci napját. Kérjük a szurkolókat, hogy a mérkőzésen kizárólag sportszerűen biztassák kedvenc csapatukat, és ne vigyenek magukkal a pályarendszabályban tiltott tárgyakat (pl.: üdítőspalackokat, esernyőt, gyújtót, stb.). Ezúton is köszönjük szíves megértésüket” – fogalmaz a Sepsi OSK vezetősége egyik közleményében.

Meglepetésre készül a Székely Légió

Nemcsak a szentgyörgyi labdarúgóklub készül a ma este mérkőzésre, hanem a piros-fehérek szurkolótábora is, így kilenc hónap elteltével újra felhangzik a sepsiszentgyörgyi stadionban a Huj, huj, hajrá! egy rendhagyó élőképpel kísérve.

„A mai napot méltóan kell ünnepelni, emlékezetes kell hogy maradjon, ezért a Székely Légió különleges látvánnyal készül, amelynek a megvalósításához segítségre van szüksége. Minden néző az ülőhelyén talál egy kartonlapot, amelyet a csapatok bevonulásánál, a bemondó jelzésére a feje fölé kell emelnie, így kirajzolódik egy forma, egy piros-fehérben tündöklő színkavalkád és egy köszöntő szöveg. Bízunk önökben, tudjuk, hogy közösen sikerül olyan látványt varázsolni, amely meghatározó marad városunk, szurkolótáborunk életében, egy olyan látványt, amelyről sokat beszélnek majd országhatáron innen és túl. Mutassunk erőt, összetartozást, és hisszük, hogy a győzelem nem marad el” – tájékoztat a szurkolótábor a közösségi oldalán.

A rájátszás 2. fordulójának további eredményei: * playoff: FC Viitorul–Craiova 0–0, a Jászvásári Poli–Astra Giurgiu összecsapást az időjárási körülmények miatt elhalasztották, a Kolozsvári CFR–FCSB mérkőzés tegnap este lapzárta után kezdődött * playout: Bukaresti Juventus–Temesvári Poli 1–0 (gólszerző: Elek 14.), Medgyesi Gázmetán–Concordia Chiajna 2–1 (gsz.: Diogo 33., Rosado 90 + 1. – tizenegyesből, illetve Prepeliţă 80.), az FC Botoşani–Dinamo találkozót az időjárási körülmények miatt elhalasztották.