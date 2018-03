Bár lassan a végéhez közeledik a tél, a sepsiszentgyörgyi Királypingvinek Jégkorong Klub a Székelyföldi Jégkorong Akadémiának köszönhetően továbbra is edzhet és barátságos tornákat szervezhet a Sepsi Aréna melletti műjégpályán. Az idei szezonban a háromszéki csapat négy – U8, U10, U11 és U14 – korosztályban indított csapatot, amelyekkel az Erdélyi Jégkorong Ligában szerepelt.

A nyolc, tíz és tizenegy év alatti csapattal különböző kupákon is részt vettek, valamint márciusban megszervezték a IV. Bogyán János Emléktornát, amelyet először bonyolíthattak le saját pályán. Az Erdélyi Jégkorong Ligában a tizennégy év alatti korosztályban szereplő sepsiszentgyörgyi együttesnek nem sikerült a legjobb négy közé jutnia, végül pedig az ötödik helyen zárták a pontvadászatot. Kernászt Huba Attila edző szerint ez még így is szép eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy a többi csapathoz képest a szentgyörgyi gyerekek töltöttek a legkevesebb időt a jégen.

A Királypingvinek Jégkorong Klub februártól a műkorcsolya szakosztállyal gazdagodott, így egy teljesen új fejezet vette kezdetét a sepsiszentgyörgyi jeges sportok történetében. A toborzás is elindult a jégkorong- és a műkorcsolya-szakosztálynál egyaránt. Az elmúlt héten a Bevezetés a sportba nevű, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által támogatott programban részt vevő iskolák előkészítő és első osztályosai mutatták be korcsolyatudásukat. Ez a kezdeményezés és a toborzás is folytatódik a következő hetekben, vagyis a Királypingvinek edzői szívesen látnak minden olyan óvodás és iskolás gyereket, aki jégkorongozni és műkorcsolyázni szeretne. A kezdő gyerekeket hétfőn, szerdán és pénteken 17 órától várják a hokisuliba, valamint hétköznapokon 15 órától az érdeklődők a műkorcsolyát sajátíthatják el.

Kernászt Huba Attila elmondta, a következő idénytől a meglévő csapataik létszámát szeretnék megtriplázni, de emellett a román nemzeti bajnokságban tizenhat év alatti csapatot indítanának.

A körülmények adottak, így meggyőződésük, hogy rengeteg munkával szép eredményeket mutathatnak fel a közeljövőben.

A klub komoly szakmai stábbal rendelkezik, a jégkorong-szakosztály vezetőedzője Kertész Zoltán, a trénerek sorát gazdagítja Ugron Endre, Bogyán János, Szennyes Csanád, Kernászt Huba Attila, illetve László Arnold kapusedző. A műkorcsolya-szakosztály vezetője Petra Knežević-Kolarević, aki a műkorcsolya mellett rövid pályás gyorskorcsolyát is oktat.

A Királypingvinek március 17-én és 18-án a X. Fashion Kupa jégkorongtornán vett részt, amelyet a kézdivásárhelyi HC Bikák és a Kézdivásárhelyi SE rendezett. Szombaton a nyolc év alatti gyerekeké volt a főszerep, vasárnap pedig a tíz év alatti csapatok mérkőztek meg egymással. A Királypingvinek mindkét korosztályban két-két együttessel tette próbára magát. Hétvégén a Brassói Korona rendez hasonló jellegű tornát, majd a folytatásban a Kósa Endre Emléktornát rendezik meg Csíkszeredában.