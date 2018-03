Elmarad. A Magyar Szemle folyóirat mára tervezett estjét és Gróh Gáspár előadását objektív okok miatt egy későbbi időpontra halasztották.

SZÍNHÁZ

Tamási Áron Színház. A sepsiszentgyörgyi magyar színház Carlo Goldoni Chioggiai csetepaté című vígjátékát ma 19 órától a nagyteremben játssza, rendező: Sardar Tagirovsky. Az előadásra érvényes az Ábel-bérlet, a szabad helyekre jegyet a kulturális szervezőirodában, valamint a biletmaster.ro honlapon lehet váltani.

Az Andrei Mureșanu Színház székhelyén, Sepsiszentgyörgyön a Művész Teremben ma 19 órától a Fereastra secretă (Titkos ablak) című előadást játssza Iris Spiridon rendezésében.

Városi Színház. A kézdivásárhelyi magyar színház a Vigadó nagytermében szerdán 19 órától a Toldi és a a Boér Géza-bérleteseknek kínálja a Csíki Játékszín produkcióját, a Pierre Barliett–Jean-Pierre Grédy: A kaktusz virága című előadást. Jegyár: 20 lej.

BÁBSZÍNHÁZ A PERIFÉRIÁN.

A Cimborák Bábszínház a tavalyi sikeres Bábszínház a periférián program folytatásaként március 21-én, a bábszínház világnapján Sepsiszentgyörgyön, az Őrkőn játssza A három kismalac című bábjátékát. Szerdán 11 és 12.30 órától az őrkői multifunkcionális központban várnak minden bábszínházszerető kicsit és nagyot. Házigazdák: az Esély Egyesület és a Máltai Szeretetszolgálat.

MOZI

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16.15-től Hurrikán meló román felirattal; 16.30-tól A Viszkis román felirattal; 18.15-től L'atelier román felirattal; 18.45-től Tomb Raider román felirattal; 20.30-tól Szeretet nélkül román felirattal; 21-től Gringo román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.

Filmbemutató alkotókkal – Janus. Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában is bemutatják az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében a Gyöngyössy Bence által rendezett Janus című filmet. A 2015-ben készült magyar tévéfilm az 1980-as évek Romániájában játszódik, és azt járja körül, hogyan férkőzött be a romániai totalitárius rendszer titkosszolgálata, a Securitate a családok mindennapjaiba. A film forgatókönyvét a rendező és Fonyódi Tibor jegyzi, játszik benne Seress Zoltán, Marozsán Erika, Blaskó Péter, Jordán Tamás, Adorjáni Bálint, Dunai Tamás, Lábodi Ádám, Gyöngyössy Katalin és Barabás Kiss Zoltán is. Sepsiszentgyörgyön március 22-én 19 órától a Sugás Vendéglőben a vetítést követően közönségtalálkozóra kerül sor az alkotókkal.

KÉPERNYŐ

Brassai ma. Ma 22 órától az RTT-n: Események-rendezvények. Napok hordaléka: Brassaï-emléktábla. Keresztvár: Szabadságharc emlékére. 20 éve történt: Emlékünnepség Alsótömösön és Négyfaluban. Az adás elérhető a www.brassaimagyaradas.ro honlapon és a facebook.com/brassaitv oldalon.

ZENE

Mága Zoltán hegedűművész, a Magyarország Arany Érdemkeresztjével kitüntetett, Prima Primissima díjas magyar zenész, hegedűművész az RMDSZ Nőszervezetének meghívására Erdély nyolc városában koncertezik. Március 21-én 19 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban hallhatja a közönség a világhírű hegedűművészt. A koncert támogatói jegyének ára 10 lej, elővételben a sepsiszentgyörgyi kulturális szervezőirodában vásárolható meg, vagy a rendezvény előtt, a helyszínen. Bárki, aki ezen túlmenően támogatni szeretné a kezdeményezést, elhelyezheti adományát a helyszínen az e célra kihelyezett urnában.

HITVILÁG

Szent Benedek-templom. Szerdán 18 órától búcsút tartanak az állomás negyedi templomban.

Veszteségből nyereség, végül győzelem! ! Március 24-én a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban lelkinapot tartanak azoknak, akik egy számukra fontos értéket, felbomlott kapcsolatukat, szeretteik elvesztését gyászolják, akik a reményt, az örömteli élet megtalálását, a szükséges döntéseket, egy megújított életcélt keresnek. Előadók: Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános és Bajcsi Tibor. Előzetes bejelentkezés szükséges március 22-éig a 0266 210 537-es és a 0755 489 743-as telefonszámon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail-címen.

RÖVIDEN

Ivóvíz. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 9–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Kertész, Temető és Gesztenye utcában és a Mihai Viteazul tér 43-as tömbházában. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

Áramszünet. Nyáraspatakon ma 8–16 óráig; Kálnokon szerdán és csütörtökön 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Guzsalyas. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 16.30-tól gyermektáncház óvodásoknak, kisiskolásoknak; 17.30-tól kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (agyagozás).

Díszítőművészet. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

Mozgásművészet. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: facebook@liveartdancestudio.

Torna. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

Támogatócsoport. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőség) és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

Vöröskereszt. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 7. szám).

Asztaliteniszklub. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

Humorpince. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában szerdán 18 órától minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót várnak szeretettel.

Vigadó galéria. A Csodafőnix Egyesület szervezésében szerdán 17 órától az egyedülálló szülők interaktív foglalkozása zajlik Kézdivásárhelyen.

Kiállításmegnyitó és Tortoma Önképzőkör

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 18 órától Bardocz-Lutz Gyöngyi (Nagybacon) Honnan jössz?... Hová mész?... című képzőművészeti kiállítását megnyitja Hoffmann Edit muzeológus. 19 órától Hátizsákkal Kubában: El Dorado socialista címmel Kedves Zsuzsa és Kedves Ferenc (Csíkszereda) tart vetített-képes élménybeszámolót. Mindkét program házigazdája Demeter Zoltán művelődésszervező.

A víz világnapja

Az ENSZ és az UNESCO közös döntésének értelmében 2018-ban a víz világnapjának nemzetközi szlogenje: Védd természetesen! A világnap apropóján a Kovászna Megyei Vízügyi Hivatal fotókiállítást szervez március 21-én a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előtti korzón.

HETI SÜRGŐSSÉG

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szakemberei a március 12. és 19. között 743 esetet láttak el, közülük 206 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete szerint a következő esetek fordultak elő: 46 szív- és érrendszeri; 59 ideggyógyászati; 68 sebészeti ; 246 belgyógyászati; 137 gyerekgyógyászati; 46 nőgyógyászati; 43 pszichiátriai; 98 ortopédiai sürgősség. 25 szülést bonyolítottak le: 12 lány és 13 fiú jött a világra. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel 5; erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel 10, ittas állapotban 15 személyt részesítettek kezelésben. Ketten kullancscsípéssel jelentkeztek.

ÜGYELET

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.