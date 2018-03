Díjazott székelyföldi rajzfilm

Ezzel beválogatták a filmet a decemberi, Kalkuttában tartandó gálára és vetítésre, és esélyes az Arany Róka díjra – minden hónap legjobbjai szállnak versenybe a szobrocskákért. A februári díjazottak között (a rövidfilmek kategóriájában) van Magyarországról Banner-Szűcs Loránd (A torinói lepel című magyar film rendezője) Sandwich című rövidfilmje, amelynek Thuróczy Szabolcs a főszereplője. A dokumentumfilm-kategóriában dicséretet kapott egy román alkotás, Adela Vrinceanu Celebidachi I Am What I HaveLearned To Be című filmje.

A 11 perces Tejút és a varázspatkó a csíkszéki Egyeskő és a Hadak útjának mondáját, a Csillagösvény székely mondáját dolgozza fel. A rajzfilm a székelyudvarhelyi Legendárium Animációs Stúdióban készült a 14 fős, székelyudvarhelyi fiatalokból álló csapat közreműködésével. A rendező Barabás Árpád, a szövegkönyv Muszka Sándor munkája. Zeneszerzője Orbán Ferenc, művészeti vezetője Márton Zoltán, animációs koordinátora Ken Fountain, az angol szinkron rendezője Andrészek István és Martin Ball, a producer-operatőr pedig Fazakas Szabolcs. A Tejút és a varázspatkó című rajzfilmet korábban az amerikai IndieFESTen és a magyarországi Lakiteleken is díjazták.