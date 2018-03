Kábítószerek és fiatalok

A központvezető szerint a felmérésben összesen 573 középiskolás vett részt, vidéki és városi tanintézetekből fele-fele arányban, a kérdőíveket pedig oly módon állították össze, hogy lehetőleg kiszűrhetőek legyenek azok a válaszadók, akik csak vagányságból, netán viccből állították be magukat dohányzónak, alkohol- vagy drogfogyasztónak.

Liliana Lazea szerint a felmérés eredményeiből következő egyik általános megállapítás, hogy a fiúk minden tekintetben bátrabbak, jobban érdekli őket mind a próbálkozás, mind a rendszeres fogyasztás. Emellett a megkérdezettek közül a tizenegyedikes diákok bizonyultak a „legaktívabbaknak”. A felmérés adatai szerint ugyanakkor az alkoholfogyasztás messze elterjedtebb a háromszéki fiatalok között, mint például a drog, a dohányzás vonatkozásában pedig inkább az alkalmi a jellemző. A fogyasztási szokások mellett ugyanakkor arra is figyeltek, mennyire tájékozottak a diákok a különböző anyagok fellelhetőségét illetően. Mint kiderült: ezen a téren kimondottan sokan igen szétágazó ismeretekkel rendelkeznek.

Lazea külön ismertette a dohányzásra, szeszes italra, valamint a drogokra vonatkozó adatokat. A dohányzás kapcsán a megkérdezettek több mint fele állította, hogy legalább egyszer kipróbálta, negyven százalékuk a felmérést megelőző egy évben, egyharmaduk pedig az utolsó hónapban. A legtöbben – nagyjából kétharmad – a tizenegyedikesek közül kerültek ki, a maradék nagyobb része a kilencedikesek közül. Az alkoholfogyasztásra vonatkozó kérdések ennél meredekebb eredményt hoztak: a tanulók több mint kilencven százaléka állította, hogy már kipróbálta, több mint hetven százalékuk pedig a felmérés előtti hónapban is ivott. Ami a részegséget illeti, több mint felük átélt ilyen állapotot – a tizenegyedikesek közel hatvanként százaléka állította ezt.

A drogok tekintetében messze szerényebb arányokat jegyeztek, kilenc százalék körüli volt azok aránya, akik kipróbálták, hat százalék az egyéves időintervallumra mondott igent, közel két százalék pedig az egy hónaposra. A legtöbben itt a tizenegyedikesek közül kerültek ki, illetve a végzősök közel tíz százaléka is igennel válaszolt. Lazea szerint aggasztó, hogy a fiatalok nagyon is tisztában vannak, honnan szerezhetőek be a tudatmódosító szerek, illetve a különböző keverékreceptek felkutatásában is jártasak, az internet „sötét oldalát” is felkeresik. Utóbbiaval az a legnagyobb gond, hogy olyan tartalmakba is belefuthatnak, mint a pedofília, kínzások, gyilkosságok.

A bemutatón elhangzott: a felmérés is megerősítette, hogy Háromszéken főképp a könnyű drogok elterjedtek, de nem meghatározó mértékben, a megye inkább csak tranzittérségnek számít, kevésbé bevett terítési övezetnek. A fiatalok között a legnépszerűbb a hasis, a marihuána, az etnobotanikus szerek és az ecstasy tabletták – ezek a legkönnyebben beszerezhetőek a különböző illóragasztók mellett –, de az alkohollal együtt fogyasztott nyugtatók is felkapottak, illetve a komoly drogok közül a heroin, a kokain és esetenként az LSD, valamint az amfetamin alapúak. A koordinátor szerint a fogyasztás leggyakrabban szűk körben történik, bulikon fordul elő, a fiatalok pedig gyakran a barátok provokatív viselkedése nyomán vágnak bele.

Liliana Lazea arról is beszámolt, hogy az általa vezetett központban idén egyetlen drogfüggő sem kérte a segítségüket, tavaly viszont 11-en éltek a lehetőséggel. Ezek többsége a hatóság által lebuktatott személy volt, akiket hozzájuk irányítottak.