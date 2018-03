A sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthon véradással egybekötött múlt heti sikeres nyílt napja után a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház jelezte, hogy intézményükben is lehetne hasonló vérbegyűjtést szervezni, a Szimpla romkocsmát működtető vállalkozó pedig felajánlotta, hogy az idei Szent György Napokon az ő egységében is berendezhetnek ideiglenes vérbegyűjtő pontot – tájékoztatott a megyei vérközpont igazgatója, Dr. Andy Rosin. Elmondta, míg tavaly az esztendő hasonló időszakában naponta hat-hét önkéntes véradótól gyűjtöttek, idén januárban és februárban átlagban tizenketten-tizenhárman jelentkeztek, és a szerdánként szervezett kézdivásárhelyi gyűjtés is igen eredményes.

Az igazgató a pozitívumok közé sorolta, hogy felszereléseik magas műszaki színvonalúak, a napokban vércsoportot megállapító digitális eszközt kaptak, amellyel a jelenlegi eljárással párhuzamosan elvégzik a kontrollanalízist is. Habár a visszatérő véradók vércsoportja, az egészségi állapotuk leírásával együtt szerepel az adatbázisban, a vércsoport ellenőrzését mégis elvégzik minden alkalommal, mert egy ilyen jellegű tévedés emberéletbe kerülhet – mondta a központ vezetője.

Rosin doktort a hiányosságokról is kérdeztük, s bár azok egy része nem befolyásolja közvetlenül a tevékenységet, mégis szólni kell róluk. Az épületet tavaly belülről felújították, de kívülről nagyon elhanyagolt, szigetelni kell és környezetét is rendezni. A megyei vérközpontnak továbbra sincs saját áramfejlesztő egysége, így áramkiesés esetén leállnak a gépek, nem működnek a vért és a vérkészítményeket tároló hűtőszekrények. Legutóbb négy hónappal ezelőtt történt meg, hogy ebből az okból félbemaradt egy véradás, ilyenkor elvész az addig begyűjtött vér, de a -34, illetve -70 Celsius fokon hűtő berendezések a leállástól számítva hat órán keresztül tartják a beállított hőmérsékletet, és még nem történt meg, hogy ilyen sok ideig ne legyen áramuk, a meghibásodás kijavításánál az ő körzetük elsőbbséget élvez – részletezte az igazgató.

Dr. Andy Rosin sérelmezi, hogy a munkaügyi miniszter legújabb rendelkezése szerint a megyei vérközpontok igazgatóit köztisztviselői státuszba sorolták, ami többek között azzal jár, hogy munkahelyükön nem folytathatják orvosi hivatásukat. Ez a sepsiszentgyörgyi intézmény esetében azért is hátrányos, mert amikor a nyugdíjasként dolgozó jelenlegi orvos hiányzik, az igazgató nem helyettesítheti, és mivel a szóban forgó állást zárolták, nem tudnak új orvost alkalmazni a véradók megvizsgálására.

Mindent egybevetve, az igazgató kielégítőnek véli helyzetüket. Pozitívnak tartja, hogy növekedett az önkéntes véradók száma, aminek köszönhetően továbbra is tudják segíteni azokat a háromszékieket, akiket más megyében műtenek és szükségük van vérre, illetve kérésre más kórházaknak is szállítanak életmentő vért. Az épület szigeteléséért tovább lobbiznak, de az áramfejlesztő ügyét Rosin szerint országos szinten kell megoldani, mert a többi vérbegyűjtő központ sem rendelkezik generátorral.

Az igazgató friss hírként említette, hogy jelenleg brassói asszisztensek szakképzését segítik intézményükben, és érdekességként elmondta, hogy a Karl Landsteiner Transzfúziós Orvostani Egyesület (amelynek dr. Andy Rosin az elnöke) idén nyáron saját pavilonnal képviseli Romániát a torontói transzfúziós világkongresszuson.