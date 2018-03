Egy aláírás jogaink védelméért

Véghajrájához érkezett a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírása, már kevesebb mint két hét áll rendelkezésre az egymillió támogató összegyűjtésére. Hogy mennyire szükség lenne a kisebbségben élő nemzeti közösségek jogainak európai szintű szabályozására, azt jól bizonyítja a marosvásárhelyi iskola ügye is: előbb a helyi hatóságok, majd a központi hatalom, végül pedig az Alkotmánybíróság akadályozta meg egy magyar katolikus iskola létrehozatalát, semmibe véve az anyanyelven tanuláshoz való jogot, a szabad iskolaválasztás jogát, csak azért, mert a marosvásárhelyi román döntéshozóknak nem akaródzik lemondani a jogos tulajdonosának – a katolikus egyháznak – visszaszolgáltatott impozáns iskolaépületről. És megtehetik ezt az európai uniós Romániában (mely ugye példaértékűen rendezte kisebbségei helyzetét!) anélkül, hogy a magyarság, esetleg a magyar állam háborgásán túl bármilyen következménye lenne. Az unió mossa kezeit, ez nem az ő hatásköre.

Mert miről is szól valójában a Minority SafePack? Amint kezdeményezői – köztük az RMDSZ – fogalmaznak, egy mentőcsomag az Európában kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségek számára. Azt szeretnék, ha az egymillió aláírás súlya alatt a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részeivé válnának. Azaz minden tagállam számára kötelező jogi normákat dolgozna ki az unió e területen is. Ha nemcsak az uborka görbülete, a medvék védelme vagy a bevándorlók elosztása esne szabályozás alá, hanem a napjainkban Európában élő több mint 300 különböző őshonos nemzeti kisebbség védelme is, hisz a legfrissebb becslések szerint minden hetedik európai polgár ilyen közösséghez tartozik, illetve egy regionális vagy kisebbségi nyelvet beszél.

Pár héttel ezelőtt még aggályos volt, összejön-e az egymillió aláírás, és sikerül-e legalább hét uniós tagállamban kigyűjteni az Európai Bizottság által megállapított lakosságarányos kvóta szerinti kézjegyet. Románia, Magyarország, Szlovákia, Lettország és Spanyolország után tegnap délelőtt Horvátországból is jelentették, hogy teljesítették a tervet, Dániában pedig már csak néhány tíz csatlakozó hiányzott a bűvös 9750-es szám eléréséhez. Az egymillió aláírásból még kicsit kevesebb mint százezer hibádzik.

Igaz, mindez még semmire sem kötelezi az Európai Bizottságot, csak fontolóra kell vennie a jogalkotást. Egymillió polgár óhaját félresöpörni azonban akkor sem egyszerű, ha kényes kérdésről van szó. Érdemes hát kis időt szánni – a világhálón pár perc alatt aláírható a kezdeményezés – és csatlakozni a Minority SafePack támogatóhoz, hisz már számtalanszor beigazolódott, igazságot, jogvédelmet itthon nem remélhetünk, legfennebb a külföldi, európai nyomás vethet gátat a mindennapjainkat keserítő és hosszabb távon megmaradásunkat is veszélyeztető, oly fényesnek lefestett, de a valóságban kíméletlenül magyarellenes román kisebbségpolitikának.