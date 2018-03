„Életünk egén fénylő csillag voltál, / Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál. / Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, / Pótolhatatlan lesz a te drága lényed.” (Korai Béla)

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett, önfeláldozó

feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós,

INCZE IDA

(szül. SÜKÖSD)

életének 75. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2018. március 21-én, szerdán 13 órakor lesz

a családi háztól a közép­ajtai temetőben.

Gyászoló szerettei

4304596

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,

TIMÁR ATTILA

életének 48. évében tragikus körülmények között elhunyt.

Temetése 2018. március 21-én, szerdán 13 órakor lesz az új református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Bánatos családja

4304609

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre. Ha látni akarunk, felnézünk az égre, a csillagok között utazol tovább, ott vársz ránk, amikor időnk itt lejár.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, rokon, szomszéd és jó barát,

VUJKUJ GIZELLA

(szül. LESNIOWSZKI)

életének 83. évében rövid betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2018. március 20-án, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójából a helyi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.”

A gyászoló család

4304618



Köszönet

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, id. SZIGYÁRTÓ GYÖRGY temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a szomszédoknak és a jó barátoknak, akik segítettek és a nehéz percekben mellettünk álltak.

A gyászoló család

4304588



Megemlékezés

Szerettem volna még köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Végleg elbúcsúzni nem tudtam, ha síromnál jártok, hozzatok virágot, biztos vagyok benne, hogy nagyon hiányzom. Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek, hiszen lélekben én is ott vagyok veletek. Fájó szívvel emlékezünk az abásfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

id. HORVÁT DÉNESRE halálának kilencedik évében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló családja

4304590

Elmentél tőlünk egy márciusi napon, azóta a tiéd a csend, a nyugalom. Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk a szépmezői SÁRIG ISTVÁNRA (Pityura) halálának első évfordulóján. Édes jó Istenem, öleld át helyettünk, mert csak te tudod, mennyire hiányzik nekünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4304616

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói BENKŐ KÁLMÁNNÉ VÁNCSA EDITRE halálának 22. évfordulóján. Jóságát és szeretetét soha nem feledjük. Emlékét egy életen át őrizzük.

Szerettei

4304522

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel, örök hiányát érezve emlékezünk a hét éve elhunyt ANTAL ZSOLTRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szülei,

testvére, Melinda

4304471

Az idő múlik, szállnak az évek, de a mi szívünkben megmarad emléked. Fájó szívvel emlékezünk az angyalosi GYÖRGYJAKAB FERENCRE halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Lánya, Irén és családja, unokái, Adél, Béla

és családjuk

4304564

Egy pillanat, és mindennek vége, olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Maradt a bánat szívünkben, de emléked elkísér egész életünkben! Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, KUSZTURA ERZSÉBET tanárnőre, aki hét éve távozott közülünk.

Szerettei

4304594

Egy könnycsepp a szemünkben érte él. Egy gyertya az asztalon érte ég. Egy fénykép, mely őrzi emlékét, s egy út, mely elvitte életét. A bánat, a fájdalom örökre megmarad. Mindig velünk lesz, az idő bárhogy is halad. Kegyelettel emlékezünk a 26 éve elhunyt málnási ZALÁNI JÓZSEFRE.

Szerettei

4304612