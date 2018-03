Mi, hol, mikor

TÁNC

Aranyasszonyok-bemutató. Újabb izgalmas, szakrális és időszerű produkcióval jelentkezik a Háromszék Táncegyüttes: a Furik Rita által rendezett AranyAsszonyok című rituális táncszínházi előadás a mindenkori nőiség kérdését boncolgatja. Bemutató előadás: csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban; ezt követően március 23-án és 25-én játsszák. A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyek a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon kaphatók. * Az új produkcióval március 27-én 19 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban, március 28-án a baróti Városi Művelődési Házban lépnek fel.

SZÍNHÁZ

Városi Színház. A kézdivásárhelyi színház a Vigadó nagytermében ma 19 órától a Toldi- és a a Boér Géza-bérleteseknek kínálja a Csíki Játékszín produkcióját, a Pierre Barliett–Jean-Pierre Grédy: A kaktusz virága című előadást. Jegyár: 20 lej.

BÁBSZÍHÁZ

Bábszínház a periférián. A Cimborák Bábszínház ma, a bábszínház világnapján Sepsiszentgyörgyön az Őrkőn játssza A három kismalac című bábjátékát. 11 és 12.30 órától az őrkői multifunkcionális központban várnak minden bábszínházszerető kicsit és nagyot. Házigazdák: az Esély Egyesület és a Máltai Szeretetszolgálat.

MOZI

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16 órától L'atelier román felirattal; 16.30-tól You Were Never Really Here román felirattal; 18.15-től A Viszkis román felirattal; 18.30-tól Három óriásplakát Ebbing határában román felirattal; 20.30-tól Una mujer fantástica román felirattal; 20.45-től Hurrikán meló román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.

Előadás

Dr. Reisinger János irodalomtörténész és bibliakutató soron következő vetített képes előadását március 22-én, csütörtökön 18 órától tartja MS Mester selmecbányai passiósorozata címmel Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében. A belépés ingyenes.

Évfordulós ünnepség

A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában működő step by step alternatív oktatási program 20. évfordulóját ünnepli március 24-én 11 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. A köszöntő beszédek után a tagozat diákjai rövid ünnepi műsort mutatnak be.

Filmbemutató alkotókkal: Janus

Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában is bemutatják az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében a Gyöngyössy Bence által rendezett Janus című filmet. A 2015-ben készült magyar tévéfilm az 1980-as évek Romániájában játszódik, és azt járja körül, hogyan férkőzött be a romániai totalitárius rendszer titkosszolgálata, a Securitate a családok mindennapjaiba. Sepsiszentgyörgyön március 22-én 19 órától a Sugás Vendéglőben a vetítést követően közönségtalálkozóra kerül sor az alkotókkal. A film forgatókönyvét a rendező és Fonyódi Tibor jegyzi, játszik benne Seress Zoltán, Marozsán Erika, Blaskó Péter, Jordán Tamás, Adorjáni Bálint, Dunai Tamás, Lábodi Ádám, Gyöngyössy Katalin és Barabás Kiss Zoltán is.

HITVILÁG

Búcsúk. Sepsiszentgyörgyön a Szent Benedek tiszteletére felszentelt templomban ma 17 órától román nyelven, 18 órától magyar nyelven kezdődik az ünnepi búcsús szentmise az Állomás negyedben. * Csinódon az ökumenikus kápolna búcsúját március 24-én, szombaton délelőtt tizenegy órától tartják. A kápolna körül még hó van, ezért érdemes télies öltözékben indulni a búcsúba. Az út Csinód központjáig bármilyen autóval járható. Ez alkalommal elindítják a székelyföldi vándorbölcső programot is, sor kerül az első bölcsők átadására.

RÖVIDEN

Áramszünet. Kálnokon ma és csütörtökön 8–16 óráig; Kökösben csütörtökön 10–17 óráig (Lukoil benzinkút, az Euro Trade környéke); Sepsiszentgyörgyön csütörtökön 9–11 óráig a 73-as transzformátorállomás körzetében a Román Hadsereg utcában (2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11-es tömbház); 12–14 óráig a 71-es transzformátorállomás körzetében a Stadion (13, 15, 16, 17, 18, 19-es tömbház), a Fáklya utca 13-as tömbházában, a 18-as és 19-es tömbházak alatti kereskedelmi egységeknél (BRD, Bem-Balogh, cukrászda, bár, gyógyszertár, virágüzlet); pénteken 9–11 óráig a 13A transzformátorállomás körzetében a Grigore Bălan tábornok úton (3E, 3D, 1, 2, 160, Capitaly cég, AISE műhely, Kató asztalosműhely) szünetel az áramszolgáltatás.

A víz világnapja. Az ENSZ és az UNESCO közös döntésének értelmében 2018-ban a víz világnapjának nemzetközi szlogenje: Védd természetesen! A világnap apropóján a Kovászna Megyei Vízügyi Hivatal fotókiállítást szervez ma a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előtti korzón.

Jogi szolgálat. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

Humorpince. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

Vigadó galéria. A Csodafőnix Egyesület szervezésében ma 17 órától az egyedülálló szülők interaktív foglalkozása zajlik Kézdivásárhelyen.

Cserebereklub. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

A sepsiszentgyörgyi szívbetegek egyesülete csütörtökön 17 órától tartja összejövetelét a gyermekjogvédelem épületében.

ÜGYELET

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Jegyek Szent György Napokra

Március 20-ától a sepsiszentgyörgyi jegyirodában, illetve online a jegymester.ro honlapon lehet jegyet váltani a Szent György Napok kulturális hetének előadásaira. A helyek 20 százalékára a nyugdíjasok és diákok kedvezményesen vásárolhatnak jegyet. A kedvezmény csak személyesen, a jogosultságot igazoló dokumentum felmutatásával, a rendezvényirodában érvényesíthető.