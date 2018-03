Hármas segítséget nyújt az RMDSZ azon háromszékieknek, akik az április 8-án tartandó magyarországi országgyűlési választásokra leadnák levélszavazatukat – jelentette be Tamás Sándor, a szövetség háromszéki területi szervezetének elnöke. A részletes tájékoztató szórólapokon kívül aktivisták is állnak az igénylők rendelkezésére, illetve kérésre a voksot tartalmazó lezárt borítékok konzulátusra való eljuttatásában is segítenek.