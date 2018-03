Kolcza István, az EMNP sepsiszéki elnöke a legfontosabb technikai tudnivalókat ismertette: aki nem iratkozott fel a választási névjegyzékbe, ezen a héten még megteheti, és azok is csak szombatig módosíthatják korábbi regisztrációjuk adatait, akiknek változott például a lakcíme. Ebben segítenek a következő időszakban hosszabbított nyitva tartással működő Demokrácia Központok munkatársai, az érintettnek csak lakcímkártyáját vagy honosítási oklevelét, esetleg útlevelét kell magával vinnie. Az is regisztráljon újra, aki nem emlékszik, négy évvel ezelőtt milyen címre kérte a szavazólapot, ha esetleg akkor a konzulátuson vette át, de most inkább hazavárná a szavazólapos borítékot – javasolta.

A regisztráció lejár a héten, de munkájuk folytatódik, vállalták ugyanis a levélszavazatok eljuttatását a csíkszeredai konzulátusra. Meglátásuk szerint jobb nem a román postára bízni azt, aki beviszi irodájukba, vagy átadja megbízottaiknak, annak voksa biztosan célba ér. Tudomásuk szerint már a héten elkezdik kézbesíteni a Nemzeti Választási Iroda által postázott, szavazólapokat tartalmazó borítékokat azoknak, akik regisztráltak. A boríték tartalmaz majd egy személyi azonosítólapot is, ennek kitöltésére nagyon oda kell figyelni, mert ha nem megfelelő, érvényét veszíti a leadott szavazat. Munkatársaik ebben is szívesen segítenek, és az elrontott nyomtatványokat is ki tudják cserélni; a szavazólap kivétel, amelyből egyet kap mindenki, és ha elrontja voksát, nincs lehetőség javításra.

A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ március 19. és április 7. között reggel kilenctől este nyolcig várja az érdeklődőket, csak vasárnaponként és húsvéthétfőn nem lesz ügyfélszolgálatuk, Kovásznán március 26. és április 7. között naponta (szombaton is) 9–17 óráig fogadják azokat, akik a levélszavazatuk leadásához kérnek segítséget.

Kolcza István kifejtette azt is, külhoni magyar állampolgárként fontosnak tartja a magyarországi választásokon való részvételt, mert „ez az egyetlen esélyünk véleményt nyilvánítani arról, hogy kire bízzuk a nemzet sorsát, fontos, hogy olyan kormánya, vezetője legyen Magyarországnak, aki nem mond le az anyaország határain kívül élő magyarokról” – mondotta. Szakács Zoltán, az EMNT sepsiszéki elnöke szerint is fontos, hogy minél többen véleményt nyilvánítsanak, kérik a lakosság bizalmát, és ígérik, minden rájuk bízott szavazat célba ér. Segíteni szeretnének a technikai kérdésekben, mert igen szigorúak a választási szabályok, négy évvel ezelőtt nagyon sok érvénytelen szavazat volt. Bálint József, az EMNP sepsiszentgyörgyi elnöke arra hívta fel figyelmet, hogy azok, akiknek magyarországi lakcímkártyájuk van, és a választások napjára nem utaznának oda, kérhetik, hogy a konzulátuson szavazzanak, ám ezt időben meg kell tenniük. Rámutatott, a magyar állampolgársággal szavazati jogot, beleszólási lehetőséget kaptunk, éljünk hát ezzel.