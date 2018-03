Étrend és immunrendszer

Következő írásunk

Amint a jó anya, úgy a jó apa ismérveit sem könnyű meghatározni, talán nem is lehet és nem is kell. Minden ember egy külön világ, minden család más és más szabályok, szokások szerint éli az életét. Ennek ellenére magától értetődőnek tartom, hogy a nevelés nem egyedül az anya feladata, hanem a szülők együtt nevelik a gyermeküket. Az utódok érdekében, de a szülők miatt is, mindent meg kell kísérelni, hogy a nevelést úgy értelmezzük, mint ami együtt-egymásért történik.