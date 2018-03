Ritkaság a jó apa?

Következő írásunk

Korombeliek valószínűleg kivétel nélkül megtapasztalták azokat a csont-izomrendszeri betegségeket, amelyek fájdalmasan korlátozzák mozgással járó mindennapi tevékenységünket. Akár ízületi gyulladásként (arthritis), akár reumaszerű (reumatoid arthritis) ízületi gyulladással (az ízületek tokjára és a környező szövetekre is kiterjedő) vagy degeneratív porckárosodással jelentkezik, amely különböző deformálódásokkal is jár, egyaránt orvosi vizsgálatot és beavatkozást, többnyire tartós kezelést igényelnek. Hasonlóképpen a reumás jellegű megbetegedések is izom- (mialgia) és idegfájdalmakkal (neuralgia) járnak. Jómagam két műtét után (térd és csípő) bottal segítem a legyengült lábizmokat a járásban, amihez időnként keresztcsonti merevség, fájdalom társul. Súlyosan korlátozó betegségek ezek, egyértelműen orvosi segítségre szorulnak. Következésképp semmilyen alternatív gyógymód nem segít? Lehetőségünk van azonban a gyógyulást (vagy a fájdalom enyhítését) gyógynövényekkel is segíteni.