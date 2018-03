Filmbemutató alkotókkal: Janus

Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában is bemutatják az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében a Gyöngyössy Bence által rendezett Janus című filmet. A 2015-ben készült magyar tévéfilm az 1980-as évek Romániájában játszódik, és azt járja körül, hogyan férkőzött be a romániai totalitárius rendszer titkosszolgálata, a Securitate a családok mindennapjaiba. Sepsiszentgyörgyön ma 19 órától a Sugás Vendéglőben a vetítést követően közönségtalálkozóra kerül sor az alkotókkal. A film forgatókönyvét a rendező és Fonyódi Tibor jegyzi, játszik benne Seress Zoltán, Marozsán Erika, Blaskó Péter, Jordán Tamás, Adorjáni Bálint, Dunai Tamás, Lábodi Ádám, Gyöngyössy Katalin és Barabás Kiss Zoltán is.