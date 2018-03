A sepsiszentgyörgyi Sportnapok szervezői, szakítva az eddigi hagyományokkal nem az év első felében, hanem a következő tanév elkezdése után, azaz szeptember 20–23. között rendezik meg a több mint tízéves múltra visszatekintő esemény tizenkettedik kiírását. Az új időponthoz új helyszín is dukál, így 2018-ban a Sportnapoknak várhatóan a Sepsi Aréna ad otthont.

– Úgy gondoltuk, ki kell használjuk a lehetőséget, amit az új helyszín nyújthat. Nyilván lesznek sportágak, amelyek előnybe kerülnek a Sepsi Arénában, és olyanok, is amelyekre megoldást kell keressünk. De ha jól megnézzük, ez eddig is így volt, a régi helyszín sem nyújtott minden sportágra tökéletes megoldást. Úgy gondolom, mivel idén 12. alkalommal szervezzük meg a Sportnapokat, vagyunk annyira bejáratott rendezvény, hogy a törzsközönségnek, a sportolóknak a helyszínváltozás nem okoz majd gondot. Igyekszünk legjobb tudásunk szerint változatos, vonzó programot összeállítani, megvan már a tapasztalatunk. Az új időpont szerintem új lehetőségeket nyújt, hiszen az iskolakezdés új lendületet is jelenthet. Mindenképp bizakodva tekintünk a változások elé – nyilatkozta Nemes Áron, a Sportnapok főszervezője.

Nemes köszöni mindazok segítségét, akik hozzájárultak a korábbi és a 2017-es rendezvény lebonyolításához, s bízik abban, hogy a sepsiszentgyörgyi, háromszéki csapatok, sportegyesületek, iskolák, önkéntesek, valamint cégek idén is partneri lesznek, s közösen egy nagyobb léptékű sportrendezvényt szerveznek.