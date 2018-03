Közösségi egyesület Erdővidéknek

Következő írásunk

Ismét varjas gondokkal küszködnek Kézdivásárhelyen. Több mint két éve, hogy a szeméttelep felszámolását követően az addig ott tanyázó vetési varjak megjelentek a Molnár Józsiás parkban, és fészket is raktak. Tavaly nyáron kelt ki az új varjúnemzedék, ezzel is növelve a több százra becsült populációt. A polgármesteri hivatal több módszerrel is próbálkozott megszabadítani a parkot és a környékbelieket a kellemetlen lakóktól és azok ürüléküktől – madárriasztókat szereltek a fákra, tavaly ősszel, miután a fiókák elhagyták a fészkeket visszanyesték majdnem az összes fát – de sajnos kísérletezésük nem járt sikerrel.