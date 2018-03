FIZET, MINT A KATONATISZT . 2017-ben a börtönállapotokkal kapcsolatos 378 ügyben hirdetett ítéletet az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), összesen 2.296.451 euró kifizetésére kötelezve a román államot - derül ki az Országos Börtönigazgatóság tavalyi tevékenységi beszámolójából. A jelentés arra is kitér, hogy tavaly10.554 elítéltet helyeztek feltételesen szabadlábra, 69 esetben szakították meg a szabadságvesztés végrehajtását, 45 alkalommal várandósság, 24 esetben pedig egészségi okok miatt. A jelentés szerint ugyanakkor 2017-ben 91 fogvatartott hunyt el az ország börtöneiben, héttel kevesebben, mint az előző esztendőben. Közülük kilencen öngyilkosságot követtek el, 82-en különféle betegségekbe haltak bele. (Agerpres)

ERRE SEM LEHETÜNK BÜSZKÉK. 223.000, 13-15 év közötti gyermek dohányzott már életében, Románia uniós szinten a negyedik helyen áll a dohányzó gyerekek arányának szempontjából, állítja a Dohánymentes 2035 Kezdeményezés nevű szervezet. A több száz tagszervezetet tömörítő mozgalom nyílt levélben kéri a parlamentet és a kormányt, hogy sürgősen tiltsák meg törvényben mindenféle dohányipari termék reklámozását vagy népszerűsítését, beleértve az úgynevezett füstmentes dohánytermékeket is, melyeket Florin Mihălţan tüdőgyógyász szerint a gyártók csak azért fejlesztettek ki, hogy ezáltal megkerüljék a dohányzásellenes törvényt. (Agerpres)

TITOKBAN NYARALHATNAK. Döntő házként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely értelmében 2018-ban a törvény által megszabott összeg határáig megtéríti az állam a Románia területén igénybe vett turisztikai szolgáltatások árát a katonák, rendőrök, börtönőrök, védelmi közintézmények civil személyzete, közrendfenntartó és állambiztonsági intézmények dolgozói számára. A felsorolt kategóriákhoz tartozó személyek azért nem kapnak üdülési jegyet, hogy titokban lehessen tartani személyazonosságukat. (Agerpres)

EGY KANÁL MÉZ. Élénk vita alakult ki a szenátusban az óvodások és iskolások étrend-kiegészítő programja bővítése kapcsán. Doina Silistru szociáldemokrata szenátor ismertette, a kisdiákok 350 gramm mézet kapnak havonta egyszer, azaz gyakorlatilag egy kanálnyi méz jut a gyerekeknek naponta. Leon Dănăilă liberális szenátor kifogásolta a kezdeményezést, ugyanis szerinte inkább gyümölcsöt, zöldséget vagy proteineket és vizet kellene kapniuk a gyerekeknek, hogy csökkentsék az elhízás esélyét a kisdiákoknál. Végül a szenátus a mézprogramot szavazta meg. (Agerpres)

KIS ROMÁN ABSZURD. A Szociáldemokrata Párt nemrég Bukarestben lezajlott országos kongresszusán több büntetést is kiszórt a csendőrség a tüntetők között, többnyire az ilyenkor szokványos 500 lejt, néhány esetben azonban indokolatlanul magas kifizetendő bírságról írtak jegyzőkönyvet. A szociáldemokraták elleni tüntetéseket szervező Corupția Ucide Facebook-oldal arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyik siketnéma tagjukat is megbüntették csendháborításért. A csendőrség közleményben reagált minderre azt állítva, hogy valójában nem a skandálásokért büntették meg, ahogyan a jegyzőkönyvben is szerepel, hanem azért, mert részt vett az ellenrendezvényen. Az eljáró rendőr nyilvánvalóan tévedett, az érintett a bíróságon kérheti a jegyzőkönyv megsemmisítését – nyilatkozta a csendőrségi szóvivő. (Főtér)

NAGYRAVÁGYÓ MINISZTER. Elégedetlen a Duna-delta turisztikai kihasználtságával Bogdan Trif turisztikai miniszter. A tárcavezető elmondta, német hivatali kollégája úgy vélekedett, hogy amennyiben a Duna-delta Németországban lenne, három évre előre le lennének foglalva a helyek. Azt szeretném, hogy elérjük ezt a szintet - jelentette ki Trif. A helyi turisztikai szakemberekkel tárgyaló miniszter úgy fogalmazott: arányaiban jelentős előrelépés, hogy míg 2016-ban 16.000 külföldi látogatott a deltába, 2017-ben ez a szám 24.000-re nőtt, valójában azonban „ha ennyi embert beültetnénk a román labdarúgó-válogatott meccsére, félig sem töltenék meg a Nemzeti Arénát, és ez messze elmarad a Duna-deltában rejlő lehetőségektől”. (Agerpres)