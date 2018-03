Törvénytisztelő emberként tudom, hogy télen, mikor hó és jég van az utakon, szigorú büntetésre számíthat az az ingatlantulajdonos, aki nem takarítja a háza előtti járdát, mert az csúszósan hagyva nagyon balesetveszélyes. De nem tudom, hogy kirótt-e valaki bírságot azért a járdaszakaszért, ahol engem ért baleset február 21-én. Az Olt utca napos oldalán, ahol sem hó, sem jég, de még víz sem mutatkozott, mindkét kezemben nehéz csomaggal sietve szedtem a lábam, amikor egy libbenő kő eldobott, és a hatalmas erejű lódítástól egy autóknak kedvező, lemélyített kapubejáratnál pontosan az orromra estem. Orrvérzés, fájdalom, sérült szemüveg, amelyet csak napok múlva viselhettem fájdalom nélkül, és mindennek a csúcsa, ami csak a sürgősségen derült ki: hat hétig szorosan bekötözve kell élnem, mert a felkarom váll felőli részén csonttörést szenvedtem.

Sajnos Sepsiszentgyörgy központi részének járdáin rengeteg hasonló buktatót és gödröt lehet látni, és ez a közbeszerzési szabályok miatt van így, mert a legolcsóbb ajánlatot tevő cégek nyernek, akiknek csak a pénz megszerzése a fontos, nem az itt élő emberek.

Ezt a járdaburkolatot nem is olyan régen fektették le, de pocsék munkát végeztek, még most is a fülemben cseng a kőlap klikkenése. Sokáig gondolkoztam, hogy nyilvánosságra hozzam-e az esetemet, hiszen egy orra esés roppant nevetséges, de úgy döntöttem, fel kell hívnom rá a figyelmet, hogy más elkerülhesse az ilyen kellemetlenségeket – meg aztán a nevetés nagyon fontos az egészség megőrzése szempontjából is.

Szőllőssy Éva, Sepsiszentgyörgy