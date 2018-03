Azt akarják – februárban közzétett, az egész világra kiterjedő migrációs egyezménytervezetük szerint –, hogy az illegális határátlépés ne minősüljön bűncselekménynek. Ez pedig oda vezethet, hogy Európa nagyrészt keresztény népessége összevissza vegyüljön ázsiai és afrikai, zömmel muzulmán vallású bevándorlókkal, akik a következő öt-tíz évben 50–60 millióan jönnének. Ez lenne a megváltás és a fellendülés módja? Szerintem ez az út inkább az európai életmód és értékrend kimúlásához vezet.

Ezek a bevándorlók sok esetben terroristák, akik az otthoni nyomorúság miatt akarnak ide jönni, de nem ám dolgozni, hanem segélyt felvenni, mert ehhez egyesek szerint lenne joguk. Ezt a folyamatot az embercsempészek szervezik és bonyolítják le jó sok pénzért. Elsőként Magyarország kormánya és Orbán Viktor miniszterelnök szállt harcba ellene, tűzön-vízen védelmezve a halálra ítélt Európát és benne a magyar nemzetet, amelyet ésszel és erővel, mindenképpen meg akar menteni. Reméljük, lesz, aki melléje álljon!

A visegrádi államok és remélhetőleg mások is felsorakoznak melléje, mert ha nem állítják meg a migrációt, Európa felismerhetetlenül átalakul.

Azok, akik nemzetünket, kereszténységünket, hazánkat szeretjük, fájdalommal és kétségbeesetten figyeljük a fejleményeket, de vannak köztünk is olyanok, akik csak a mára, a pillanatnyi haszonra gondolnak, nem a jövőre, gyermekeikre, unokáikra, nemzetükre. A szomorú az, hogy az Európai Unió mai vezetői is egyetértenek az ENSZ elöljáróival, és minden jel szerint végre is akarják hajtani a keresztény Európa megszüntetését. Csak remélni lehet, hogy ebbe beletörik a bicskájuk, és tervük szemétre kerül. Ehhez az is kellene, hogy a többi nép is ráébredjen a valóságra, amíg még nem késő...

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva