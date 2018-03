Nem vagyunk másodrangú állampolgárok!

Románia csak fanyalogva tekint állampolgárainak, ott tesz keresztbe nekünk, ahol csak teheti. Már a látszatra is alig ad, szemtelenül alkalmazza a kettős mércét. Másodrangú állampolgárainak tart. Minden eszközt megragad, hogy a lehető legjobban megalázzon, ellehetetlenítsen. De ehhez ketten kellenek. Nem félünk, csak még elszántabbak leszünk.

Nem fogadjuk el a másodrangú állampolgár szerepét. Szülőföldünk Románia része lett, ebben a környezetben boldogulunk, fizetjük adóinkat, tanulunk, éljük életünket, együttműködve, akivel lehet, betartva az ország törvényeit. Ellenállva a beolvasztási törekvéseknek, szívósan védelmezzük identitásunkat. Van már tapasztalatunk, megmaradtunk, és meg fogunk maradni magyarnak ebben a környezetben is.

Ugyanakkor Magyarország állampolgárai is vagyunk. Már nemcsak érzelmileg, hanem jogilag is. A választásokon is részt vehetünk. Kifejezhetjük véleményünket. Már itt is elég sokan lettünk, ahhoz, hogy egyeseknek szemet szúrjunk, és próbálják megmagyarázni, másodrangúak lennénk. Fanyalogva bár, de az állampolgárságot még elfogadnák, ám szavazni? Azt már nem. Nem ott adózunk, nem érezzük a saját bőrünkön a szavazatunk súlyát, bérencek vagyunk, de semmi esetre sem egyenrangúak mindenkivel – érvelnek.

Hát ezt sem fogadjuk el, mindenképpen részt veszünk a választáson, úgy, mint felelős, egyenrangú magyar állampolgár. És biztosan nem azokra szavazunk, akik ezt a másodrangú szerepet képzelnék el számunkra.

Teljes jogú román és magyar állampolgárok vagyunk. Semmiképpen sem fogadjuk el a másodrangú szerepet.

Sem mint román, sem mint magyar állampolgár. Bárhogyan is szeretnék ezt egyesek belénk sulykolni. Legyen világos: ragaszkodunk mind identitásunkhoz, mind szavazati jogunkhoz. Romániában továbbra is magyarként fogunk dolgozni az ország előrehaladásáért. Magyar állampolgárként pedig, erősítve a magyar nemzetet, megőrizve és fejlesztve a kapott örökséget, a magyarországi választásokon is részt fogunk venni.

Szakács Béla, Sepsiszentgyörgy