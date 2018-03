Mi, hol, mikor

ELŐADÁS

Márk Előd Afrikáról mesél

Tavalyi afrikai útjáról tart vetített képes előadást hétfőn 19 órától Márk Előd Miklós hegymászó Sepsiszentgyörgyön a Babeş–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának épületében a Bibó István Teremben a Sepsi ISE szervezésében. Az előadó észak-tanzániai kirándulásáról mesél, amelynek során társaival megmászta a Kilimandzsárót, illetve a Meru-hegyet.

KockaKerekAsztal

Sepsiszentgyörgyön március 24-én 17 órától a Szimpla meghívottja Ovidiu Eftimie, a romániai szatíra és pamflet egyik atyuskája. A találkozó jó alkalom minden érdeklődő számára, hogy humoros komolysággal szót váltson az est meghívottjával olvasmányokról, a mindennapi élet dolgairól, értesüljön a vendégre jellemző, sokak által kedvelt, sajátos írásmód kulisszatitkairól, a Times New Roman születéséről, arról, hogy milyenek a portál mindennapjai és mi tüzeli harcra szerkesztőit, illetve, nem utolsó sorban, hogy lehet-e és érdemes-e sírva nevetni.

Évfordulós ünnepség

A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában működő step by step alternatív oktatási program 20. évfordulóját ünnepli március 24-én 11 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. A köszöntőbeszédek után a tagozat diákjai rövid ünnepi műsort mutatnak be.

SZÍNHÁZ

A Tamási Áron Színház művészei ma 19 órától a nagyváradi HolnapUtán Fesztiválon mutatják be Carlo Goldoni komédiáját, a Chioggiai csetepatét Sardar Tagirovsky rendezésében.

A kovásznai Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja március 24-én, szombaton 19 órától a pávai kultúrotthonban mutatja be Tamási Áron Hullámzó vőlegény című háromfelvonásos színművét.

BÁBSZÍNHÁZ

A Cimborák Bábszínház március 27-én A halhatatlanságra vágyó királyfi című magyar népmese alapján készült bábjátékával ünnepli a színház világnapját. Az előadást kedden 18 órától minden 4 év fölötti néző megtekintheti a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Jegyfoglalás a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon. A helyek száma korlátozott! Jegyeket váltani a helyszínen lehet az előadások előtt fél órával 7 lejért.

MOZI

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja:

16-tól Gringo (ausztrál–amerikai akcióvígjáték, 110 perc, 2018) román felirattal; 16.15-től Szeretet nélkül (orosz–francia dráma, 127 perc, 2017) román felirattal; 18.15-től A Viszkis (magyar akciófilm, 126 perc, 2017) román felirattal; 18.45-től Három óriásplakát Ebbing határában (amerikai–angol dráma, 115 perc, 2017) román felirattal; 20.45-től Tomb Raider (amerikai akciófilm, 118 perc, 2018) román felirattal; 21-től Tűzgyűrű: Lázadás (amerikai kalandfilm, 2018) román felirattal.

TÁNC

AranyAsszonyok. A Háromszék Táncegyüttes a Furik Rita rendezésében készült AranyAsszonyok című legújabb előadását ma és vasárnap 19 órától játssza a Háromszék Táncstúdióban. A sepsiszentgyörgyi előadásokra még kaphatók jegyek a kulturális szervezőirodában és a www.biletmaster.ro oldalon. Az új produkciót március 27-én, kedden 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban mutatják be, március 28-án, szerdán 19 órától pedig Baróton, a Városi Művelődési Házban lesz megtekinthető.

ZENE

Vizi Imre akusztikus koncertet tart március 24-én, szombaton 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tein teaházban, nevét a Vocea Romaniei show-műsorból ismerhetik a nézők. A sepsiszentgyörgyi koncert a The Chaos in My Mind című akusztikus turné egyik állomása, koncepciója egyedülálló Romániában, mivel ez az első „pay what you want” (fizess amit/amennyit akarsz) turné: a hallgató tetszése és lelkiismerete szerint dönti el, hogy mivel vagy mekkora pénzösszeggel jutalmazza a fellépőt.

Adománygyűjtés

A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének háromszéki fiókszervezete ma 15–18, illetve szombaton 9–16 óráig adománygyűjtést szervez Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen. A gyűjtés helyszínei Sepsiszentgyörgyön: a központi Bertis Gold, a Szemerja negyedi, az állomási és a Grigore Bălan tábornok úti Bertis üzlet, valamint a Sugás Áruházban található Profi. Kézdivásárhelyen az Állomás utcai 9-es számú Bertis üzletben gyűjtenek. A szervezet bővíteni szeretné adatbázisát, ezért amennyiben ismernek környezetükben olyan családot, személyt, akik különösen nehéz körülmények között élnek, jelezzék a szervezet képviselőinek. Honlap: www.gondviseles.org.

RÖVIDEN

Áramszünet. Ma 10–16 óráig Kilyénben, Bodoson és Székelyszáldoboson szünetel az áramszolgáltatás.

Mozgásművészet. Sepsiszentgyörgyön a Live Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774.

A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, egyéb tárgyakat és szelektív hulladékot 12–20 óráig ma és hétfőn Málnáson gyűjti.

A sepsiszentgyörgyi Parnasszus Irodalmi Kör meghívott vendége dr. Nagy Attila akadémikus, Shakespeare-kutató, aki Shakespeare életéről tartja Tények és tabuk címen második előadását az unitárius templom József Lajos Termében március 24-én, szombaton 18 órától.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya Kisbakancs-túrát szervez vasárnap Szentkirály irányába a következő útvonalon: Sepsiszentgyörgy Büdöskút–Pacé–Kéni-puszta–Szalamáj-puszta–Szentkirályi kőhíd és vissza. Találkozás a Büdöskútnál 9 órakor. Érdeklődni lehet Gáspár László Zsoltnál a 0745 058 179-es telefonon.

ÜGYELET

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap a Kalufland programja szerint az Oltmező utcai 2-as Sensiblu (0267 708 015); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608)), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap három rendelőben is fogadják a sürgősségi eseteket: a Sport utca 3. szám, 1-es tömbház, I. bejárat, 1-es ajtó alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465); Veress Zsombor dr. Dezső Attila rendelőjében az Olt utca 37/27/E-1 címen szintén 10–12 óráig (telefon: 0742 774 662); Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok úton (30/65/1) 24 órában. Telefon: 0744 857 743.