Nagylelkű gesztusok

A 28 évvel ezelőtt történt marosvásárhelyi eseményekre való emlékezés tiszteletére az alkotmánybíróság kedveskedett egy nagylelkű döntéssel, aminek következtében nem lehet újraalapítani a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumot. Csak emlékeztetőül: az akkori történések miatt a magyarok részaránya az ötven százalék felettiből 43 százalékra csökkent a székely fővárosban. A Nemzeti Liberális Párt (NLP) kéri a korabeli események újbóli kivizsgálását, mert abban reménykedik, hogy még sikerül növelni a véres fejlemények miatt megvádolt magyarok és cigányok számát, tudniillik akkor csak 30 ilyen nemzetiségű személyt vádoltak meg és ítéltek el. (A verekedés ott úgy kezdődött, hogy a koma visszaütött, ezért ítélték el csakis a komákat).

A Ludovic Orban vezette NLP, valamint a Băsescu-féle Népi Mozgalom Pártja (NMP) fellépésének köszönhető az is, hogy megtámadták azt a törvénykezdeményezést, amely alapján újra lehetett volna alapítani az említett katolikus gimnáziumot. És milyen igazuk volt: nyertek! Az alkotmánybíróság ugyanis megállapította, hogy az valóban törvénybe ütköző. A népi mozgalom képviselőházi frakcióvezetője szerint az iskolaalapítás mögött Magyarország áll, amely „meg akarja alázni Romániát a centenárium évében”. És tegyük hozzá: azok a gyerekek is ezt akarják tenni, akik ott szeretnének tanulni. Elfogadhatatlan, hogy a diákok szüleik hatása alatt ilyesmit műveljenek.

A liberális Ludovic Orbannak is sikerült újólag bebizonyítania, hogy ő éppen olyan jó román, mint a bakszász Iohannis, akit nemrég ismét államelnöknek javasolt egy következő mandátumra. Orban etnikai származását tekintve amolyan félmagyarként kijelentette, nem fél a magyaroktól, még Kelemen Hunortól sem, s most várja a bocsánatkérést, mert lám, még az alkotmánybíróság is neki adott igazat. Talán jobb lenne, ha alapítana egy újabb Nagy-Románia Pártot, mert akkor még nagyobb románnak tüntethetné fel magát. De egyelőre most még magyarbarátságát bizonygatja azzal, hogy megmondta: nem etnikai alapon támadta meg a törvényt az alkotmánybíróságon, hanem alkotmányossági és törvényességi hordón állva. Hja kérem, mert Romániában két szentség van: első az alkotmány, és második a törvényesség. A törvényalkalmazás emberei viszont nem kancsiak, hogy egyszerre függesszék tekintetüket mindkettőre, s lévén, hogy rég eldöntetett: kisebbségi jogok terén minden rendben, ezért aztán az alkotmánybíróság elnöke is megemlítette, a taláros testület nem a kisebbségek oktatáshoz való jogát vizsgálta.

Az egyenjogúságban és a magyarokról való gondoskodásban, gesztusokban már ott tartunk, hogy a nagybányai polgármester, Cătălin Cherecheş esetleg megszüntetné az egyetlen magyar nyelvű iskolát, a Német László Elméleti Líceumot, mert aggasztja, hogy Nagybányán nem megfelelő a magyar oktatás színvonala.

De visszatérve a vásárhelyi iskolaügyre: a taláros testület azt állapította meg, hogy az iskola ilyen módon való létrehozása többek közt sértené a helyi autonómia elvét. Ugyancsak Vásárhelyen az egyetemi autonómiára való hivatkozással nem lehet létrehozni a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar fakultást, bár az oktatási törvény szerint az törvényes lenne. Mert első az autonómia.

Hát akkor mégiscsak vannak nálunk autonómiák! Ez fölöttébb érdekes, mert közben másik gesztusként a képviselőház szakbizottságában 21 román képviselő, két RMDSZ-es honatya ellenében sikeresen elutasította a Kulcsár-Terza József által beterjesztett, a Székelyföld területi autonómiájáról szóló törvénytervezetet. Mert az ugyebár alkotmány- és törvényellenes.