Az uniós parlament elnöke aláhúzta, közös európai szabályokra van szükség a múlt években tapasztalthoz hasonló migrációs beáramlás megelőzésére, a polgárok ugyanis túl sokat vártak az uniós intézmények válaszára. A migráció kezelésének problémájára eddig csak részleges válaszok érkeztek. A megfelelő uniós stratégia meglétének hiánya továbbra is a populisták malmára hajtja a vizet – szögezte le Tajani. Mint fogalmazott, az Európáról közvetített üzenet az, hogy az uniós országok lezárják a határaikat, határozottan ellenzik néhány ezer menekült elosztását. „Ez nagyban befolyásolja az egyes választások eredményét” – húzta alá. Véleménye szerint a balkáni migrációs útvonal lezárása érdekében tett erőfeszítésekhez hasonló fellépésekre van szükség a földközi-tengeri útvonal esetében is, amelyeken keresztül akár már a közeljövőben további több millió bevándorló érkezhet. Az uniós parlament már tavaly novemberben elfogadta a menekültügyi rendszer reformjára vonatkozó javaslatát annak érdekében, hogy az hatékonyabbá, méltányosabbá és szolidárisabbá váljon. Az uniós tanács nem halogathatja tovább az állásfoglalást, szükség esetén akár minősített többséggel is megszavazva azt – közölte.

A következő, 2021-től érvényes többéves pénzügyi keretről szóló állásfoglalásában az Európai Parlament egy Marshall-terv elfogadását kérte Afrika számára, amely reményt adna több millió, alternatívák hiányában hazáját elhagyni kész afrikai számára.

Tajani véleménye szerint meg kell erősíteni az unió határvédelmi ügynökségét (Frontex) is és több beruházást kell végrehajtani Tunéziában, Marokkóban, Nigerben, Maliban, Csádban és Líbiában a határellenőrzés javítása és az emberkereskedelem elleni fellépés érdekében. Emellett olyan befogadóközpontok létrehozását is finanszírozni kell, ahol az ENSZ vezetése alatt foglalkoznak a menedékkérelmek elbírálásával és a nemzetközi védelemre nem jogosultak visszaküldésével.

Az uniós tagországok állam- és kormányfői tegnap kezdődött kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójukon a migráció kérdésével és az eddig elért eredményekről az uniós tanács soros elnökségét betöltő Bulgária beszámolója kapcsán foglalkoznak. A tanácskozáson elsősorban a gazdaság- és a kereskedelempolitika kérdéseit, Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök angliai megmérgezésének ügyét, valamint az Egyesült Királyság európai uniós kilépéséről szóló tárgyalások állását vitatják meg.