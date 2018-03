A baróti kisdiákok – a megyei és országos szakaszon is dobogósok lettek tavaly - Albert Levente felvétele

Ottjártunkkor éppen baróti vendégek készülődtek az előtérben, a második és harmadik osztályosokból verbuválódott csapat – a gyermekek palotáját képviselve – a rátóti csikótojás vidám történetével nevezett be a megmérettetésre. Mosolyogva mondják, szeretik a foglalkozásokat, s valaki megjegyzi közülük: az is nagyon jó, hogy felkészítőjük, Tünde néni mindig kitalál valami új mesét. A Csipike bábcsoportot vezető Gaál Tünde, aki közel két évtizede foglalkozik gyermekszínjátszással – korábban báboztak is – lapunknak elmondta, kisebbek és nagyobb gyermekek egyaránt szívesen járnak a foglalkozásokra, jól érzik magukat és nagyon felszabadultak, gátlásaik oldódnak. A színjátszó-találkozók lényeges hozadékaként említette, hogy a résztvevők sokat tanulhatnak egymástól, láthatják egymás produkcióit, a gyerekek számára pedig remek alkalom az ismerkedésre.

Évről évre egyre népszerűbb a színjátszó-találkozó, míg korábban legtöbb 14 előadással neveztek be, pénteken összesen 21 fellépő csoport fordult meg a színpadon – vázolta érdeklődésünkre a rendezvényt szervező Péter Kinga tanítónő. Örömmel nyugtázta, sok pedagógus visszajár diákjaival a megmérettetésre, és mindig jönnek új résztvevők is. Úgy vélte, a találkozó kihívást jelent minden pedagógus számára, akik évről évre megpróbálják a színjátszást előkészíteni, szeretik ezt a fajta tevékenységet, játékot. Ugyanígy a gyermekek is kedvelik ezeket a helyzeteket, szívesen vesznek részt a mesejátékokban, és nem a versengés hozza ide őket – összegezte tapasztalatait.

A gyermekszínjátszó találkozó megyei fordulóján sepsiszentgyörgyi, torjai, ozsdolai és baróti diákok mellett kézdivásárhelyi, martonfalvi, sepsikőröspataki, valamint lemhényi iskolások léptek fel.