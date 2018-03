Tanzániában is volt részük magyar vendégszeretetben egy orvos-házaspár családjában (akik a kolozsvári egyetemen diplomáztak, a feleség erdélyi származású), ahol az asztali áldás magyarul hangzott el, a társalgás magyar és román nyelven folyt, nagykorú gyermekük is ízesen beszéli anyanyelvét, a magyart. A Székelyföldről szóló tájékoztató a tanzániai idegenvezetőt is érdekelte, aki fölismerte a székely zászlót, amelyet egy tíz évvel ezelőtti expedíción a mostani csapat egyik tagja hordozott, és amellyel akkor is készült közös fotó. Tanzániai emlék marad még a gyakori közúti ellenőrzés, a kiszabott közlekedési bírságok. Az expedíció tagjai egészségesek, töretlenül bíznak a tervezett út sikeres végigjárásában.

A KHUMBA Transz-Afrika 2018 támogatói: Carola Egyesület, Nexxon, Bertis, Depo, Trisport, Garmin, Autototal, Boemurban, Szélvédő Klinika, Tuning Serv, Pista Bá, InterCars, Teamobil, T3 Kiadó, Ervin Impex, Adonis, Instal All, Deante, Demeter Lkl, Contexp, No Limit, Bon Proiect, Wood Management, Lőrincz András II, Q-Service

Partnerek: Prevent Mozgásközpont, Háromszéki Közösségi Alapítvány, Székely Nemzeti Tanács, AlterNet.