A kétszeres bajnok Sepsi-SIC a Kolozsvári U együttesével találkozik a kosárlabda női Nemzeti Liga elődöntőjében, miután a kincses városbéliek kedden este második meccsüket is megnyerték az Alexandria ellen és kettős diadallal jutottak be a legjobb négy közé. A negyeddöntős párharcok közül még a Brassói Olimpia–Aradi ICIM dőlt el a Cenk alattiak javára, a Szatmárnémeti VSK–Temesvár összecsapás-sorozat pénteken folytatódik.

Mint ismeretes, a zöld-fehérek a pénteki 96–44-es siker után kedden 93–57 arányban nyertek Gyulafehérvár ellen és elsőként jutottak be a 2017–2018-as szezon elődöntőjébe. A Sepsi-SIC ellenfele a legjobb négy között az a Kolozsvári U lesz, amely Amanda Thompson – a megyeszékhelyi csapat egykori játékosa – vezényletével és remekelésével kétszer is győzni tudott az Alexandria ellen. A kincses városbéliek hazai környezetben 72–71-re, míg idegenben 78–75-re diadalmaskodtak a Dâmbovița megyeiekkel szemben és ennek köszönhetően kettős sikerrel abszolválták a negyeddöntőt. A Sepsi-SIC és a Kolozsvári U az aktuális szezonban négyszer találkozott egymással, a mérkőzésekből hármat a sepsiszentgyörgyi és egyet az egyetemista lányok nyerte meg (ez volt a zöld-fehérek idei egyetlen veresége a Nemzeti Ligában). Külön párharcukat a háromszéki együttes vezeti, hiszen az eddig huszonegy egymás elleni meccsből tizennyolcat Zoran Mikes tanítványai nyertek meg és mindössze hármat veszítettek el. A két gárda a tavalyi pontvadászat rájátszásában is megmérkőzött egymással, igaz akkor a döntőben csatáztak, amit 3–1-es összesítéssel a Sepsi-SIC nyert még és ezáltal bezsebelte második bajnoki címét.

Az egyik fél két győzelméig tartó elődöntő első összecsapását április 6-án rendezik meg Sepsiszentgyörgyön, a másodikat 12-én játsszák Kolozsváron, a harmadik – ha szükséges – 15-én van műsorra tűzve és szintén Szentgyörgyön rendeznék meg.

A Brassói Olimpia a múlt héten saját közönsége előtt 73–66-ra nyert az Aradi ICIM előtt, kedden pedig vendégként 74–66-ra tudott győzni, amivel kiharcolta magának az elődöntőt. Ellenfele a Szatmárnémeti VSK–Temesvár küzdelemsorozatból kerül majd ki, hiszen a negyeddöntős párharc jelen pillanatban 1–1-es döntetlenre áll. A bánsági gárda március 23-án kisebb meglepetésre 82–71 arányban győzött a VSK otthonában, aztán kedden pályaválasztóként 50–68-ra kapott ki. Az összecsapás harmadik meccsét pénteken 18 órától a Szatmárnémeti Sportlíceum termében rendezik meg.