A verseny egyben román nemzeti és Balkán-bajnokság is volt a 14 év alattiak számára. A 10–11 évesek között Vornehm Lara a nemzetközi mezőnyében 6. lett, míg az országoson ezüst érmet szerzett. Továbbá Ábrahám Lóránd a 12–13 éves fiúk viadalában 7. lett a Balkán-bajnokságon és 4. az országoson. Czirmai Anna a 14–15 éveseknél a nemzetközi trófea mindkét próbáját negyedikként zárta, így összetettben is a 4. helyen végzett.

A 18–19 éves korcsoportban küzdő Fazakas István 11. volt a rövid falon és 10. a hosszún, összetettben pedig a 10. helyen fejezte be a megmérettetést. A szentgyörgyiek legjobb eredménye Sántha Róbert nevéhez fűződik, aki boulderingben és leadben is második lett, így összetettben is a dobogó második fokára állhatott fel. A háromszéki kategóriájában az Európa-kupa győztes és vb-bronzérmes bolgár Petar Ivanov lett az első.