Országos tantárgyversenyek Sepsiszentgyörgyön

Míg a diákok és tanárok többsége jövő héten vakációzik, három háromszéki iskola néhány napig igazi nagyüzemként működik, mert tantárgyversenyek országos döntőjének lesznek házigazdái. A romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyományai, a vallás és a kisebbségi diákok román nyelv és irodalom tantárgyversenyén több, mint háromszáz diák vesz részt, köztük a megye legjobbjai is, akik az előző szakaszban jutottak a döntőbe.

A Székely Mikó Kollégiumban is lesz tantárgyverseny. Albert Levente felvétele

A gimnazisták román nyelv és irodalom tantárgyversenyének újdonsága, hogy tizenhárom év kiesés után idéntől újból külön tartják ezt a vetélkedőt a nem román anyanyelvű diákok számára. Erre amiatt nyílt lehetőség, mert ettől a tanévtől a magyar tannyelvű ötödik osztályokban sajátos tanterv alapján tanulják a románt, s bár a tantárgyversenyen eddig is más feladatlapot kellett megoldaniuk, 2005 óta az országos román nyelv és irodalom tantárgyverseny tagozataként működött a kisebbségi vetélkedő. Az első önálló versenyt a 2001/2002-es tanévben tartották Kovászna megyei kezdeményezésre, akkor is Sepsiszentgyörgy volt a házigazda, következő esztendőben Gyulafehérváron, utána Suceavan is ugyanígy zajlott a vetélkedő, az oktatási minisztérium határozata alapján a románvásári döntő már közös volt.

Az április 4-7. közötti vetélkedőt a Székely Mikó Kollégiumban tartják, itt versenyeznek a magyar mellett a többi nemzeti kisebbséghez tartozó diákok is, akik a román tannyelvű osztályok tanterve szerint tanulják az ország nyelvét, így a vetélkedőn a többségiekkel azonos feladatokat kell megoldaniuk.

A romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyományai versenyt tavaly tartották meg első ízben, akkor Csíkszereda volt a házigazda, jövő héten a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum ad otthont a vetélkedőnek. A hatodikos és hetedikes diákokból álló két főnyi csapatoknak írásbeli feladatokat kell megoldaniuk és egy öt perces jelenetet bemutatniuk valamilyen történelmi vonatkozású témával. A református, unitárius és evangélikus vallásverseny országos döntőjét a kézdivásárhelyi Református Kollégiumban tartják, szintén a húsvéti vakációban, ide százhúsz diákot várnak. A gimnazisták és a középiskolások külön korosztályban vetélkednek, a teológiai osztályok diákjai önálló kategóriában versenyeznek.

Mindhárom verseny szervezői kísérő programokat is kínálnak az ország különböző megyéiből érkező diákoknak és tanároknak, a néhány nap alatt bemutatják vidékünk helytörténeti és kulturális értékeit.