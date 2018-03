Mi, hol, mikor

MOZI

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi pénteki programja: 16-tól Az igazi csoda magyar szinkronnal; 16-tól Nyúl Péter román felirattal; 18-tól Mária Magdolna magyar felirattal; 18.15-től Ready Player One román felirattal; 20.15-től Tűzgyűrű: Lázadás román felirattal; 20.45-től A Viszkis román felirattal. Szombaton: 11-től Lengemesék magyar szinkronnal; 11.15-től Nyúl Péter román szinkronnal; 12.30-tól Ready Player One román felirattal; 13-tól The Stolen Princess román szinkronnal; 15-től Az igazi csoda román felirattal és 17.15-től magyar szinkronnal; 15-től Szeretet nélkül román felirattal; 17.30-tól Három óriásplakát Ebbing határában román felirattal; 19.30-tól A Viszkis román felirattal; 19.45-től Mária Magdolna magyar felirattal. Vasárnap: 16-tól A Viszkis román felirattal; 16.15-től Nyúl Péter román szinkronnal; 18-tól Mária Magdolna román felirattal; 18.30-tól Az igazi csoda magyar szinkronnal; 20.15-től Szeretet nélkül román felirattal; 20.45-től Én, Tonya román felirattal. Kedden: 15.45-től Három óriásplakát Ebbing határában román felirattal; 16-tól Az igazi csoda magyar szinkronnal és román felirattal; 18-tól Mária Magdolna magyar felirattal; 18.15-től A Viszkis román felirattal; 20.15-től Tűzgyűrű: Lázadás román felirattal; 20.30-tól Ready Player One román felirattal. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapokon. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102.





SZÍNHÁZ

Tamási Áron Színház. A sepsiszentgyörgyi magyar színház április 3-án, kedden 19 órától a kamarateremben Harold Pinter: Évforduló című előadást játssza Alexandru Dabija rendezésében; április 5-én, csütörtökön 19 órától a kamateremben Michel de Ghelderode: Escorial produkciót adja elő Zakariás Zalán rendezésében. Az előadásokra érvényes az Ábel-bérlet, a szabad helyekre jegyet a kulturális szervezőirodában, valamint a jegymester.ro honlapon lehet váltani.

RÖVIDEN

Áramszünet. Kilyénben ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Guzsalyas rendezvények. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban: ma 10-től szombat hajnalig tartják a tojásírás éjszakáját – este zenél a Folker együttes. Kérik a résztvevőket, vigyenek magukkal kifújt vagy főtt tojást. Alsó korhatár 7 év.

Mozgásművészet. Sepsiszentgyörgyön a Live Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774.

Ingyenes felvételi felkészítőt tart a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata a szeptembertől induló drámaosztályba ma 17 órától a líceum drámatermében. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet.

A Szimplában, Sepsiszentgyörgyön, március 31-én 12 órától tartják a Tavaszi Amatőr Sakkbajnokságot. A verseny két részből áll. Első körben egy 10-12 asztalos szimultán László Zoltán vezetésével, ezt követi a verseny a svájci rendszer szerint. A verseny mindkét része nyitott mind amatőr, mind haladó sakkrajongók számára.

A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, egyéb tárgyakat és szelektív hulladékot ma Bodokon gyűjti 12–20 óráig. * Sepsiszentgyörgyön és vidéken a magánházak lakóövezeteiben a háztartási hulladék szállításával kapcsolatos információk a 0267 310 123-as telefonszámon igényelhetők.

ÜGYELET

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig szombaton a Sport utcai 4-es Galenus (0367 800 011), vasárnap a Csíki utcai 231-es Dona (0372 407 231), hétfőn a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I (0267 313 513); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap három rendelőben is fogadják a sürgősségi eseteket: a Sport utca 3. szám, 1-es tömbház, I. bejárat, 1-es ajtó alatti Oral Care fogászati rendelőben szombaton 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465); Veress Zsombor dr. Dezső Attila rendelőjében az Olt utca 37/27/E-1 címen szombaton és vasárnap 9–11 óráig (telefon: 0742 774 662); Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok úton (30/65/1) 24 órában. Telefon: 0744 857 743.





HITVILÁG

Református imadélután. Ma 12 órától 18 óráig a sepsiszentgyörgyi szemerjai református gyülekezet könyvtártermében Emberek a kereszt körül címmel tartanak imasétát. A helyszínen berendezett, hat állomásból álló, az ünnepi elcsendesedést elősegítő imadélután jó alkalom a belső béke megteremtésére, megtalálására, találkozásra Istennel és önmagunkkal.

A sepsiszentgyörgyi katolikus templomok húsvéti rendezvényeinek programja a katolikussepsi.ro honlapon tekinthető meg.

Unitárius istentiszteletet tartanak Úrvacsoraosztással a kovásznai központi református templomban vasárnap 16 órától, amelyre szeretettel várják a fürdővendégeket is.

Élet a lélekben plébániai imacsoportok találkozója. „Reménységgel teli jövőt szánok nektek” mottóval április 7-én, szombaton a csíkszeredai új sportcsarnokban találkoznak az Élet a lélekben plébániai imacsoportok. Az imanap 9 órakor rózsafüzér imádsággal kezdődik. A köszöntés és a bevezető gondolatok után az elmélkedéseket Sajgó Balázs, a gyulafehérvári főegyházmegyei Caritas lelki igazgatója, a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia kisegítő lelkésze és Csont Ede tusnádi plébános, a Romániai Magyar Bibliatársulat elnöke tartja. Az irgalmasság rózsafüzére, a tanúságtételek és dicsőítések után szentségimádás következik. A zárószentmisét 17 órakor Tamás József püspök mutat be, a Mária rádió élő adásban közvetíti. Honlap: www.eletalelekben.ro.

LEADHATÓ SZAVAZÓLAPOK

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai megyeszerte segítenek a Román Posta által kézbesített, a magyarországi országgyűlési választásokra leadható szavazólaphoz tartozó azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint a levélszavazat biztonságos célba juttatásában. A magyar állampolgárokat arra kérik, április 6-ig juttassák el a szavazatukat tartalmazó, lezárt borítékot a vidéki települések felelőseihez vagy április 7-ig az RMDSZ irodákba, hogy időben el lehessen küldeni Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodája hétfőtől péntekig 8–20 óráig, szombaton 8–16 óráig, a szavazás napján, április 8-án pedig 8-15 óráig tart nyitva. Az irodák elérhetőségei: Sepsiszentgyörgy, Martinovics Ignác utca 2. szám (Beör-palota első emelete), telefon: 0735 610 100, 0267 352 552; Kézdivásárhely, Apafi Mihály utca, 1. szám, telefon: 0721 297 540; Barót, Szabadság tér, 7-es tömbház, A lépcsőház, 3-as lakrész, telefon: 0734 640 118; Kovászna, Szabadság utca,12. szám, telefon: 0766 416 514.

Következő lapszámunk április 4-én, szerdán jelenik meg.