A csapatok az alapszakaszban már kétszer találkoztak egymással, a szeptemberi odavágón gól nélküli döntetlent játszottak a Béga partiak otthonában, majd a februári visszavágón Hadnagy Attila találatának köszönhetően a piros-fehérek begyűjtötték a három pontot.

A Sepsi OSK tizenkét ponttal az osztályozót érő 6. helyen áll, a Leontin Grozavu irányította lila-fehérek tizennégy ponttal az 5. pozíciót foglalják el.

A szentgyörgyiek a playoutban két döntetlent játszottak: előbb a Concordia Chiajna vendégeként (1–1), majd hazai környezetben az FC Voluntari csapatával. Ezzel szemben a temesváriak két vereséggel kezdték az alsóházi rájátszást: az FC Voluntari és a Bukaresti Juventus otthonában is 1–0-ra kaptak ki, így pont nélkül távoztak.

„Egy nagyon fontos mérkőzés előtt állunk, de nem csak nekünk, hanem az ellenfelünknek is elengedhetetlen a három pont. Egy esetleges győzelemmel előre léphetnénk a rangsorban, így akár a Temesvár csapatát is megelőzhetnénk, és az eredménytől függően talán még a Concordia Chiajna is elkerülhető. A labdarúgók rendben vannak, komolyan készülnek a hétfői mérkőzésre, a csapatban a hangulat teljesen jó. Minden nap beszélgettem velük, véleményen szerint fizikailag nagyon jól állunk, de minden kiderül hétfő este. Bízom a fiúkban, szükségünk van a három pontra, és ezért mindent megteszünk” – nyilatkozta Eugen Neagoe vezetőedző, aki azt is elmondta, hogy Patrick Petre és Victor Râmniceanu kisebb sérüléssel bajlódik, de bizakodóak a játékosok pályára lépésével kapcsolatban, hiszen még több nap van a találkozóig.

A 3. forduló további mérkőzései: * playoff: Craiova–Kolozsvári CFR (szombat, 20.45 óra), Astra Giurgiu–FC Viitorul (vasárnap, 18 óra), FCSB–Jászvásári Poli (vasárnap, 20.45 óra) * playout: Concordia Chiajna–FC Botoșani (ma, 18 óra), Dinamo–Bukaresti Juventus (ma, 20.45 óra), FC Voluntari–Medgyesi Gázmetán (szombat, 18 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Telekom Sport és a Look TV élőben közvetíti.

Hétvége a focipályákon

III. LIGA. A 20. forduló (szombat, 15 óra): Székelyudvarhelyi FC–Bucovina Rădăuți, Galaci Oțelul–Darabani, Szászhermányi FC–Pașcani, Sporting Liești–Roman, Barcarozsnyó–FK Csíkszereda, Galaci Metaposport–Focșani 0–3 (zöld asztalnál), Bákói Aerostar–Valea Mărului 3–0 (zöld asztalnál), a Kézdivásárhelyi SE szabadnapos.

IV. LIGA. A 20. forduló: * szombaton Berecki FC–Nagyajta (16 óra), Illyefalva–Dálnok (16 óra), Gelence–Zágon (15 óra), Papolci FC–Ozsdolai FC (16 óra), Perkő–Réty (16 óra), Bölön–Bardoc (11 óra), Kovászna–Csernátoni FC (11 óra), Barót szabadnapos.

V. LIGA. A 14. forduló: * szombaton Kommandó–Szotyor (15 óra), Szitabodza–Maksa (11 óra), Zabola–Hidvég (11 óra), Bodok–Nagybacon 0–3 (zöld asztalnál), Árkos áll.