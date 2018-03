A március 24-én lezárult regisztrációt követően 387 622 külhoni magyar állampolgár vehet részt a szavazáson (ebből mintegy 250 ezer erdélyi illetőségű, 175 ezer pedig székelyföldi), ami közel kétszerese a négy évvel ezelőttinek – összegzett a főkonzul.

Alapvetően három szavazásra jogosult kategóriát különböztetnek meg. Azok, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, és éppen itthon tartózkodnak, a konzulátuson szavazhatnak személyesen, a választás napján (este 7 óráig). Becslések szerint mintegy 1500-an lehetnek ebben a helyzetben.

Mintegy 15 ezren lehetnek azok, akik regisztrációkor a főkonzulátusra kérték a szavazólapot: ők hiába várják a postást, nekik április 7-ig személyesen kell azt átvenniük a külképviseleten, ott egyúttal le is adhatják voksukat.

A konzulátus április 8-ig hosszított programmal, 6-22 óra között várja őket (húsvét vasárnap és hétfő kivételével).

A legtöbben – becslések szerint mintegy 150 ezren – saját címükre igényelték a szavazólapot, nekik a posta kézbesíti azokat. Tóth László megnyugtatott mindenkit, hogy a borítékok idejében megérkeznek mindazokhoz, akik regisztráltak.

A Nemzeti Választási Iroda március 19-én kezdte postázni azokat, de ez egy folyamatos tevékenység, főként azok, akik utolsó percben regisztráltak, nem kaphatták még meg, na meg függ a román posta logisztikai rendszerétől is. A magyar posta hivatalosan kereste meg a román postát, így biztosított a levelek kézbesítése – mondta a főkonzul, aki türelmet kér mindenkitől, hiszen idejében megérkezik a csomag. Ha valaki április 7-ig mégsem kapná meg, jelezze azt a konzulátuson, ellenőrzik, hogy mi történhetett (https://csikszereda.mfa.gov.hu/).

A levélben, postán érkező szavazócédulákat, illetve a hozzá tartozó nyilatkozatot április 8-ig kell visszajuttatni a budapesti Nemzeti Választási Irodához, a legbiztosabb mód erre, ha a konzulátusra viszik/küldik el, ahová március 26-tól lehet leadni.

Fontos, hogy ezt nem kötelező személyesen leadni, segít ebben minden partnerszervezet: az összes magyar párt – az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt, a Magyar Polgári Párt – és szervezet – az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács, a széki székely tanácsok –, továbbá a magyar egyházak is. Így a szavazni kívánónak nem kell valamelyik diplomáciai kirendeltség székhelyére utaznia, elég ha valamely partnerszervezethez fordul – hogy kire bízza a borítékot, az a polgár saját döntése.

Az érvénytelen szavazatok elkerülése érdekében kiemelten fontos, hogy helyesen szavazzanak, illetve pontosan töltsék ki a vonatkozó nyilatkozatot. A főkonzul négy fontos dologra hívta fel a figyelmet. A levélcsomagban válaszboríték, szavazólap, azonosító nyilatkozat formanyomtatványa, egy tájékoztató ív és egy kis boríték található. Szavazás előtt ajánlott figyelmesen tanulmányozni a tájékoztató ívet.

A szavazólapon egy x-szel kell jelezni, hogy melyik pártlistára kíván szavazni a polgár, ezt – és csakis ezt – kell berakni a kis borítékba, amit a szavazás titkossága érdekében le kell zárni (négy éve nagyon sok érvénytelen szavazat volt amiatt, hogy csak betűrték, de nem zárták le a szavazati cédulát tartalmazó kis borítékot).

Továbbá helyesen kell kitölteni az azonosító nyilatkozatot: az első sorban a teljes nevet kell beírni, a második sorban pedig a születési nevet. A főkonzul hangsúlyozta: a férfiak is kötelesek kitölteni ezt a sort, vagyis esetükben jobbára ugyanaz a név kerül ide is, de fontos, hogy a sor ne maradjon kitöltetlen. A személyi számnál a lakcímkártyán szereplő számot, az anyja nevénél pedig a szavazó édesanya leánykori – szintén a lapcímkártyán szereplő – teljes nevét kell beírni. A legvégén pedig a (nem föltétlenül olvasható) aláírást sem szabad elfelejteni, ennek hiányában is érvénytelen lesz a szavazat.

A szavazatot tartalmazó, lezárt kis borítékot és a kitöltött azonosító nyilatkozatot be kell tenni a válaszborítékba, amelyet szintén le kell zárni, és ezt kell eljuttatni a partnerszervezetekhez vagy a konzulátusra.

Ha bárkinek bármilyen kérdése, kételye lenne, kérjen segítséget a partnerszervezetektől vagy a konzulátustól (akár telefonon is este tízig a 0366-087-000 számon) – tanácsolta Tóth László, aki arra buzdít mindenkit, hogy éljen szavazati jogával.