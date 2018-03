Visszakérték a „román” színpadot

A Sugás Áruház előtti Szent György Napi, úgynevezett közösségi színpad visszaállításáért nyújtott be határozattervezetet a tegnapi tanácsülésen Rodica Pârvan szociáldemokrata képviselő. Indoklását – mint általában nacionalista jellegű ügyekben – ezúttal is feltételezésekre és burkolt fenyegetésekre alapozta, a képviselő-testület azonban elutasította javaslatát.

A Szent György-téri színpadon magyar és román néptánccsoportok is felléptek. Albert Levente archív felvétele

Utólagos napirendi pontként terjesztette be „annak a bizonyos hírhedt” – a városnapi helyszíneket rögzítő – térképnek az átrajzolására vonatkozó tervezetét a szociáldemokrata képviselő, aki előterjesztésében „teljességgel embertelen” cselekedetnek nevezte az általa nem igazán tudni, mi okán a román közösség fellépőhelyének tartott színpad elköltöztetését az ’56-os emlékparkba, ahol „senki se látja, senki se hallja”.

Emlékeztetett: múlt héten tüntetést szerveztek a városháza előtt emiatt, majd hangot adott annak a gyanújának, miszerint a városünnepet rendező bizottságban részt vevő román intézményvezetők nem a helyi románságot képviselik, és elmondta azt is, úgy értesült, valamiféle színpad mégis lesz a Szent György-téren az utcai zenészek számára, és ez „még inkább növeli elképedésünket”.

Végezetül azt is megjegyezte, újságcikkben készül megírni felháborodását, már a címet is kitalálta hozzá, és amennyiben a „szavazógép” (az RMDSZ-es többségre utalt) beindul, meg is írja.

A képviselő szavaira Antal Árpád polgármester válaszolt, kifejtve: elvárta volna, hogy a prefektúra előtt szervezzenek tüntetést amiatt, hogy a kormány hétmillió lejjel rövidítette meg Sepsiszentgyörgy költségvetését, mert valójában emiatt kényszerült a város szerényebb Szent György Napot szervezni idén. Ami a városháza előtti múlt heti tüntetést illeti, hivatalos átiratban kéri az ortodox egyház álláspontját arról, hogyan viszonyulnak az azon részt vevő pópa által mutogatott táblához, melyen azt írta: „Antal Árpád, ne felejtsd el, Sepsiszentgyörgy nem a te birtokod”, mondta a polgármester, hozzátéve, erős kétségei vannak afelől, hogy a tüntetésen részt vevők valóban a helyi románságot képviselték, hiszen ha azt gondolták a szervezők, változtatnak valamit is a helyzeten, ha a legfőbb uszítót, a román–magyar viszonyt leginkább elmérgesítő személyeket vonultatják ott fel, akkor nagyot tévedtek.

Felidézte, az elmúlt évek városünnepein számtalan román és moldáviai együttes lépett fel, mind jól érezték itt magukat és a közönség is kedvelte őket, és meggyőződését fejezte ki, hogy ez idén sem lesz másképp.

Kifejtette, a múlt heti maroknyi tüntető – akik közt több volt a más helységekből érkezett, mint a helyi – valójában nyomást akart gyakorolni a városvezetésre, de nem érték el céljukat. „És megrökönyödve olvasom, hogy ugyanaz a csoportocska, amelyik a románság önjelölt képviselőjének tartja magát, felháborodik a magyar állam által nekünk nyújtott támogatás miatt, holott azért kellett magyar állami támogatással egyetemet indítanunk, mert a román állam nem segít bennünket, pedig mi a város költségvetéséből épp úgy támogatjuk a román civil szervezeteket, mint a magyarokat”, mondta a polgármester, azzal zárva beszédét, hogy úgy véli, a helyi románságot nem a tüntető csoportocska, hanem azok a fiatalok képviselik, akik részt fognak venni a Szent György Napi rendezvényeken, bármilyen helyszínen is legyenek azok.

A szociáldemokrata képviselő szükségesnek tartotta megválaszolni a polgármester szavait. Elmondta, ő maga is ott volt a tüntetők között, és azt senki nem állíthatja, hogy ő nem a helyi románságot képviseli, bizonyság rá, hogy immár ötödik mandátumát tölti a helyi képviselő-testületben. Úgy vélte, szándékos félrevezetés zajlik, ők a román és magyar népi szokások és hagyományok bemutatására szakosodott közösségi színpadot a központban akarják látni, nem eldugva, ez lenne igazából a kérésük.

A vita lezajlása után Bálint József ülésvezető ismertette: a közösségi színpadnak a Szent György térre való visszahelyezésére vonatkozó határozattervezetet a képviselő-testület jogi bizottsága pozitívan véleményezte, az urbanisztikai bizottságban öten ellene szavaztak, ő maga tartózkodott, a gazdasági bizottságban pedig hárman voksoltak ellene, ő szintén tartózkodott, csupán a Szociáldemokrata Párt másik képviselője javasolta elfogadásra.

Bálint szükségesnek tartotta ismertetni tartózkodásának okát: „ezen a színpadon nem szeretnék szerepelni”, mondta.

Végül a plénumbeli szavazáson a határozattervezet elfogadása mellett a négy román – két szociáldemokrata és két liberális – képviselő szavazott, a két néppártos – Bálint József és kollégája – tartózkodott, a jelen évő tizenkét RMDSZ-es képviselő pedig ellene szavazott, így a tervezet megbukott. Egyetlen kommentár hangzott még el: íme, így működik a szavazógép – jegyezte meg Rodica Pârvan.