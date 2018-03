A bányászjárás peréhez polgári félként csatlakozott mintegy száz személy tegnap a bukaresti törvényszéken a per előzetese eljárásának második tárgyalásán. A vádlottak közül csak a későbbi bányászjárások miatt már 11 évig börtönbüntetést letöltött Miron Cosma, egykori vájárvezér jelent meg, aki szerint egyesek szándékosan hátráltatják a pert

Az 1989. December 21. Egyesület elnöke szerint Ion Iliescu arroganciáról tesz tanúbizonyságot azzal, hogy nem jelenik meg a tárgyalásokon. Teodor Mărieş kifejtette, a per előkészítő szakaszát mielőbb le kell zárni, hogy elkezdődhessen az érdemi tárgyalás. A Bányászjárás Áldozatainak Egyesületét vezető Viorel Ene arról számolt be, ügyvédeik kérték a bíróktól, hogy rendeljenek el vagyonzárat az ügy vádlottjai ellen. „Azt akarjuk, hogy vonják felelősségre a bűnösöket, az áldozatok pedig kapjanak kártérítést. Míg a forradalmárok jogait törvényben szabályozzák, a bányászjárás áldozatai egyetlen lej kártérítést sem kaptak, nem segíti, nem támogatja őket senki. Ez a mi háborúnk, amelyet immáron 28 éve vívunk a rendszerrel” – fejtegette Ene. Miron Cosma is kemény kritikát fogalmazott meg, szerinte az igazságszolgáltatás illetékeseinek az a szándéka, hogy minél tovább elhúzzák a pert, feltételezése szerint legalább addig, amíg Ion Iliescu volt államfő meghal, vagy a szintén vádlottként perbe fogott Petre Roman egykori kormányfő. Cosma szerint, azzal, hogy közel másfél ezer személy magánfélként belépett a perbe, a csúszás máris biztos, főképp, ha mindenkit meg akarnak hallgatni. Cosma tíz évet tippelt, míg az eljárás lezárul. Ugyanő elmondta, egyrészt az igazságot akarja, másrészt a börtönbüntetés nem riasztja el, hiszen 11 évig már ült.

Mint ismert, a katonai ügyészség emberiesség elleni bűncselekmények miatt 2017. június 13-án vádat emelt Ion Iliescu volt államfő, Petre Roman volt miniszterelnök, Gelu Voican Voiculescu volt kormányfőhelyettes, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) egykori vezetője, Virgil Măgureanu, valamint Mugurel Cristian Florescu volt főügyészhelyettes, a Katonai Ügyészségek Igazgatóságának egykori vezetője és számos társuk ellen.

Az ügyészek szerint 1990. június 11-én és 12-én az állami hatóságok erőszakos támadást szerveztek meg a bukaresti Egyetem téren békésen tüntető tömeg ellen, bevonva ebbe a belügyminisztérium, a védelmi minisztérium, az RHSZ (Román Hírszerző Szolgálat) erőit, illetve több mint 10 ezer bányászt és az ország különböző pontjairól érkezett más munkásokat. Az 1990. június 13-án végrehajtott támadásban négy személy életét vesztette, 1388-an megsérültek, 1250 személyt pedig megfosztottak alapvető szabadságjogától.