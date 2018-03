A Nemzeti Liberális Párt (NLP) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) másodszor is megtámadta az alkotmánybíróságon az igazságszolgáltatás átszervezéséről szóló törvénycsomag három jogszabályát. A liberálisok bejelentését követően Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnöke úgy vélte, az ellenzéki lépés a bizonyítéka, hogy egy pártcsoport továbbra is támogatja a párhuzamos államot.

Az újabb alkotmányossági kifogásról Gabriel Andronache liberális képviselő számolt be. Indoklása szerint nyilvánvaló, hogy mindannak, amit a parlamenti többséget alkotó Szociáldemokrata Párt, Liberálisok és Demokraták Szövetsége és az RMDSZ tett az újratárgyalási eljárás során, semmi köze nincs ahhoz, ami a három alkotmánybírósági határozatban szerepel. A képviselő rámutatott, az NLP és az MRSZ szerint az ügyészek és bírák jogállását szabályozó, 303-as törvény 22 ponton, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) működését szabályozó, 317-es törvény kilenc ponton, az igazságszolgáltatás megszervezéséről rendelkező, 304-es jogszabály pedig hat ponton sérti az alaptörvényt. Ez a második alkalom, amikor a két alakulat az alkotmánybírósághoz fordul az igazságszolgáltatás átszervezéséről szóló törvénycsomag kapcsán.

Első alkalommal mindhárom törvényt részben alkotmányellenesnek ítélte a taláros testület, így azok visszakerültek a kétkamarás törvényhozó testületbe.

A parlamenti különbizottság átfogalmazta a kifogásolt cikkelyeket, majd a jogszabályok módosított változatát múlt héten a képviselőház, hétfőn pedig a szenátus is elfogadta.

Az ellenzék által kért újabb normakontroll kapcsán Liviu Dragnea, az SZDP elnöke úgy vélte: „egy pártcsoport továbbra is támogatja a párhuzamos államot, azt, hogy Romániában folytatódjanak a visszaélések, továbbra is támogatja ezt a sötét világot, amelyet lassanként mindenki kiismer, mert kezd felszínre kerülni. Olyan törvénycsomagról van itt szó, amelyet parlamenti eljárással fogadtunk el, ahogy az alkotmány is előírja, és ahogy az más demokráciákban is történik szerte a világban.” A képviselőház elnöke ugyanakkor kijelentette, meggyőződése, hogy a törvénycsomag hamarosan az államelnök elé kerül kihirdetésre.

Dragnea szerint ezek a törvények fontos lépést jelentenek az igazságügy megreformálása felé, akárcsak a büntető törvénykönyvek módosítása, amelyet szintén a parlamenti különbizottság végez majd.

Éppen ezért minden „akadály, mindenféle reakció és megfélemlítési kísérlet ellenére” véghezviszik mindkét kezdeményezést, mivel az állampolgárok is ezt várják el tőlük.