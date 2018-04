A Prisma Fotóklub kiállítása a Vigadóban

Az alkotókat és a megjelent érdeklődőket házigazdaként Lung László Zsolt színművész, a Vigadó igazgatója köszöntötte, aki azt is megjegyezte, hogy a megnyitók nem mindig népszerűek, ellenben a tárlatok nézettsége elég nagy, a Vigadó rendezvényeit látogatók a legtöbb esetben rendszeresen betérnek mindkét kiállítóterembe. A fotókiállítást Pál Gábor Dénes, a Prisma Fotóklub egyik tagja mutatta be dióhéjban. Elmondta: a falakon tizenhét fotós változatos tematikájú színes, illetve fekete-fehér munkái láthatók, minden alkotó hozza önmagát, egyéni stílusát, látásmódját,. „A kiállítás tarka, de nem harsány, sokarcú, de mégis egységes” – hangsúlyozta Pál Gábor Dénes, aki azt is elárulta, hogy a klub tagjai szívesen állítanak ki Kézdivásárhelyen. A tárlat e hónap közepéig látogatható.