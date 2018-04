Első kézből, intézményvezetőktől, szakemberektől sajátíthatják el az alapismereteket a fiatalok – vázolta a partnerség célját Édler András, a kamara elnöke, aki megjegyezte: azért időszerű a vállalkozóiskola elindítása, mert több program is zajlik jelenleg, amelyek révén támogatás igényelhető új cégek, vállalkozások elindítására. Erre sok lehetőség lesz a jövőben – hívta fel a figyelmet Kelemen Szilárd is, aki hangsúlyozta, olyan képzést terveznek, amely során a hétköznapokban felmerülő gyakori kérdésekre kap választ a húsz kiválasztott jelentkező. Egyebek mellett érintik a banki tárgyalások témakörét, felkészítik az érdeklődőket arra a lehetőségre, hogy kezdőtőkéjüket egy pénzintézménytől szerezzék meg, de arról is tájékoztatnak, mi a tennivaló, ha ellenőrzés érkezik a vállalkozáshoz. Szó lesz továbbá a cégbejegyzésről és könyvelésről, munkatársak alkalmazásáról is. Főként a gyakorlati ismeretekre összpontosítanak – szögezte le a HÁRIT elnöke, aki hozzáfűzte, felkeresik a tanoncokkal azokat az intézményeket is, amelyekkel a vállalkozásindításkor kapcsolatba kerülnek majd engedélyek beszerzése, illetve más teendők kapcsán. Ellátogatnak a készenléti felügyelőséghez, a közpénzügyi hivatalhoz, a területi munkafelügyelőséghez, valamint a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalhoz. Felkeresnek egy kreatív vállalkozást is, hogy az érdeklődők új ágazatokkal is megismerkedhessenek. Annak érdekében, hogy motiválják is a leendő vállalkozókat, a kiértékelő vizsgán legjobb eredményt elért három hallgató élőben tapasztalhatja meg, mit jelent a mindennapokban céget vezetni. Ebben sikeres és kiemelkedő megyeszékhelyi vállalatok lesznek partnerei a szervezőknek.

A kéthetes képzésre április 15-ig lehet jelentkezni a HÁRIT Facebook-oldalán, az elméleti és gyakorlati felkészítőket pedig április 18–27. között tartják a megyei kereskedelmi és iparkamara sepsiszentgyörgyi székhelyén (Olt utca 17. szám). Édler András és Kelemen Szilárd rámutattak, kezdeményezésük az iskolai tananyag interaktív kiegészítője kíván lenni, sikere függvényében pedig folytatják a programot. Számítanak arra, sikerül felhívniuk az illetékesek figyelmét, hogy az elméleti oktatás mellett igencsak lényeges a gyakorlat is.