Vizsgálódnak

A Versenyhivatal év végére befejezi azt az átfogó vizsgálatot, amelynek során kiderülhet, az Egger Románia és a Holzindustrie Schweighofer is érintett az esetleges trükkös licitek ügyében – nyilatkozta az intézmény vezérigazgatója. Daniela Bădilă szerint több tíz árverésről van szó, ahol felmerült a gyanú, hogy a részt vevő cégek – lehetséges háttérmegegyezések alapján – oly módon váltották egymást, hogy az a vételárakat is befolyásolta. Gyerkó László tanácsos szerint a két cégénél a versenyszabályokba ütköző háttér-megállapodások gyanúja is felmerült. Mint ismeretes, nemrég a Holzindustrie Schweighofer több mint 14 ezerre hektárra rúgó erdővagyont értékesített.