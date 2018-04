Következő írásunk

A játéknap előtt még veretlen Gelence először szenvedett vereséget az aktuális idényben, méghozzá hazai pályán: a harmadik helyen álló Zágon csapata 3–1 arányban múlta felül a IV. ligás labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában. Gelence pontvesztését kihasználva Nagyajta az élre ugrott, miután 4–1-re nyert a Berecki FC vendégeként. Illyefalva és Perkő hazai környezetben pontosztozkodással zárt, előbbi Dálnok, utóbbi Réty ellen. A Papolci FC is begyűjtötte a három pontot, így továbbra is lőtávolságon belül van az első háromhoz viszonyítva, valamint Bardoc és Kovászna is négy gólt szerezve ünnepelhetett győzelmet.