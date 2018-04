Akik átmentették a kommunizmust

Az 1989-es forradalom iratcsomóját 2016 novemberétől vizsgálja újból a katonai ügyészség, nem azért, mert Bukarestben az igazság iránti vágy hirtelen felülírt volna minden más érdeket, hanem azért, mert a forradalmárokat képviselő egyesület tagjai pert nyertek Románia ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán, azért, mert nem szolgáltattak igazságot a forradalom sebesültjeinek és a halálos áldozatok hozzátartozóinak. S bár egyszer már lezárták az ügyet, most emberiesség ellen elkövetett bűncselekmény gyanújával nyomozhatnak újra. A három egykori vezetőt eddig tanúként hallgatták ki, ám a jelek szerint mindhármukat vádlottá minősítenék. A katonai ügyészség még tavaly decemberben leszögezte ugyanis, hogy az 1989-es forradalom napjaiban azt követően sem keletkezett hatalmi űr, hogy a volt diktátor és felesége elmenekültek, hanem már december 22-én az esti óráktól irányított katonai diverzió zajlott, emiatt pedig csaknem ezren életüket vesztették, sokan megsebesültek. A katonai diverzió vádhatósági rögzítése kiemelt jelentőségű tény, mely nem csupán ellenkezik a közel három évtizeden át szajkózott hivatalos állásponttal, hanem új fordulatot jelent. És bár sokan vannak, akik tényként kezelik ezt, jogi értelemben csak akkor nyer megerősítést, ha végleges és visszavonhatatlan bírósági ítélet is szentesíti.

Ám ha valóban katonai diverzió történt, azért az akkori politikai vezetők, a zűrzavaros napok Nemzeti Megmentési Frontjának döntéshozó tagjai felelősek. Jó esetben most ez az eljárás kezdődhet el, s bár alapos a gyanú, hogy említettek nem ártatlanok, ezt bizonyítani is kell. E téren hozhat változást a mostani eljárás, amelyet egy becsületességre, tartásra adó országban bizonyosan nem halogatnak évtizedekig. És nemcsak az lenne fontos, hogy kiderüljön, kell-e felelnie cselekedeteiért a 88 esztendős Iliescunak és decemberi elvtársainak, hanem az is lényeges, ha bizonyosságot nyerhet, hogy az egész romániai rendszerváltást hazugságra építették. A vádemelés Iliescu és társai esetében, illetve egy bírósági eljárás akár a kommunizmus kései perének töredékét is jelenthetné, mi több, egyszer talán az is jogerőre emelkedhet, hogy nyolcvankilenc decemberében a kommunista párt és a Securitate nem tűnt el, csak átalakult.