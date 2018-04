A terv szerint úgy kerülnek székely zászlók a templomok elé, hogy még építési engedély igénylése sem szükséges, mert a talapzata mozdítható rögzítésű. A Sepsiszéki Székely Tanács körlevelére versengés alakult ki, ami jelzi: minden közösség lelkében őrzi szimbólumainkat, s annak megjelenítése fontos számára.

Elsőként, azonnal az adományozás után különösebb ünnepség nélkül a rétyi Emmas gyülekezeti ház udvarára állították fel a zászlót, mások ünnepi pillanatot kerestek, s erre a legjobb a húsvét volt. Zászlót szenteltek Kökösben, Uzonban, Étfalvazoltánban, Maksán, Eresztevényen, Málnáson, Oltszemen.

Maksai ottlétünkkor Györgyi Zsolt református lelkész az ünnepi istentisztelet után – mivel továbbra is zuhogott az eső – javasolta, hogy a templomban folytatódjon a megtervezett zászlóavató ünnepség. Az eseményt koronázta Vincze Boglárka versmondása, valamint Györgyi Hajnal Csillag csodálatos népdaléneklése, ő különben igen fiatalon több vetélkedőt is megnyert. Zászlóavató beszédében Györgyi Zsolt tiszteletes elmondta, jelképeink lassan beszorulnak a templomokba, s ebben mi is cinkosok vagyunk. Eljött az ideje, hogy kivonuljunk, megmutassuk magunkat, követeléseinket, s ennek legjobb pillanata a mai.

Ezt követően az úrvacsoraosztásban részesülők kivonultak az udvarra, ahol helyére került a zászló.

Gazda Zoltán,

a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke