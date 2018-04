Előző írásunk

Kovászna helyi tanácsának is bemutatta 2017-es tevékenységi beszámolóját a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület. Az összesítés a szervezet sokrétű ténykedését ismerteti, ezt a tanácsosok is értékelték, de a működéssel kapcsolatban több kérdést is megfogalmaztak a városatyák.