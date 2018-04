Következő írásunk

december 24.

Takarítani mennek. Így mondta Panait százados: házibuli után is takarítani szokás, ugyanúgy nekik is takarítaniuk kell azután, hogy tegnap egy ládányi lőszerrel szórták meg a kékre festett házat. Mircea előre irtózott. Mit kell neki, tartalékos tiszti iskolásnak takarítással foglalkoznia? Talán a leomlott vakolatot kell kitalicskázniuk a szobából? Az annak a dolga volna, akié a ház, és aki beengedte oda a terroristákat vagy szekusokat, vagy kágébéseket, vagy bárkit. De mi van, ha a terroristák kinyírták a tulajt? Könnyen elképzelhető, de akkor meg a rendőrségnek kellene vizsgálódnia takarítás előtt. Csakhogy a rendőrség nem éppen megbízható. Vagy esetleg már végzett a vizsgálattal. Vagy – vagy… esetleg a hullákat kell eltüntetni? Nem sokkal hajnali négy előtt még látták a torkolattűz fényét a ház ablakaiban – aztán alábbhagyott, először az egyik, később a másik is. Éjszaka nem merték megközelíteni az épületet, hiszen a tűz szüneteltetése akár csel is lehet. De megszervezték a poterát: tíz embert, akik a századossal egyetemben majd átfésülik a házat és a kertet, amint a fényviszonyok ezt lehetővé teszik.