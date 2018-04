Következő írásunk

Megvan azért a maga értelme, különös szépsége aggodalmainknak is.

Annak például, hogy az elmúlt két hétben, de főként az utóbbi néhány nap során oly sokan kérdezték aggódva: vajon ti kaptátok-e meg a szavazólapot, hozzátok érkezett-e meg a boríték, ti már tudtatok-e szavazni? Lesz-e ideje a postának kézbesíteni a levélszavazatokat? Vajon elrontottunk valamit, és már nem is tudunk voksolni? – kérdezték többen is. S mert sokakhoz késve érkeztek a borítékok, folyt a találgatás, hogy akkor vajon a posta lenne a vétkes, vagy tán a román hatóságok akarják ezt a pillanatot is elrontani? – beszédtéma volt ez sok családban, lépcsőházban, munkahelyen, és igen sokan kanyarodtak be a máskor azért sokkal csendesebb pártirodákba, segítséget kérni, érdeklődni, szavazni.