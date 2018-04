A még csupán ötödik kiadásához ért Székelyföldi Grafikai Biennálé egyre ismertebbé és elismertebbé válik világszerte, legalábbis ha a megmérettetésre jelentkezők számát vesszük: a két évvel ezelőtti szemléhez képest majdnem kétszer annyian küldtek be pályamunkát az április 3-ai határidőig. De a grafikák művészi színvonala is növekvőben – ezt meg az bizonyítja, hogy a szakmai zsűrinek két egész nap kellett ahhoz, hogy a több mint kétezer alkotás közül kiválassza a második fordulóba kerülő háromszázat.

A rendezvény rangját, rövid idő alatt kivívott hírnevét a statisztikák mutatják: 2010-ben 11 ország 283 képzőművésze 693 pályaművet küldött be az első Székelyföldi Grafikai Biennáléra, 2012-ben már 28 országból jelentkezett 321 résztvevő 817 alkotással, 2014-ben 32 országból 314 művész 783 grafikával, 2016-ban 41 országból 507-en 1238 művel, idén pedig 58 országból 934-en 2249 alkotással. A grafikai szemle kiírása óta legtöbben Magyarországról, Romániából, Lengyelországból jelentkeznek, de egyre erősödik az orosz, a szerb, az indiai és a kínai képviselet is, és olyan „egzotikus” országokból is küldenek már be pályaműveket, mint Banglades, Ghána, Nepál, Tajvan, Vietnam. Európa majd minden országa képviselteti magát, Észak és Dél-Amerika szintén, csupán a fekete kontinens képzőművészei hiányzanak még. Egyféle hiányossága a biennálénak, hogy az Erdélyen kívüli romániai művésztársadalmat továbbra is alig-alig vonzza, a 136 hazai jelentkező közt elvétve találni néhány Bákó, Galac, Gorj, Ialomița, Jász, Neamț, Prahova megyei képzőművészt, Bukarestből ellenben szép számmal pályáztak. Egy másikfajta kimutatás pedig azt jelzi, most már várják a grafikai biennálé kiírását: míg 2012-ben a beküldésre szánt tízhetes időszak ötödik hetén kezdtek csak szivárogni a pályaművek, 2014-ben a harmadik, tavalyelőtt a második héten, idén már a meghirdetést követő napon megérkeztek az első alkotások.

A zsűrizés első szakasza tegnap még zajlott, a nemzetközi szinten elismert művészettörténészeknek és képzőművészeknek nehéz dolguk volt a 2249 pályaműből kiválasztani azt a háromszázat, amelyeket fizikai mivoltukban is bekérnek – ezek fognak szerepelni a kiállításon, reprodukciójuk bekerül a katalógusba, és ezekből választja ki egy következő alkalommal a szakmai zsűri a díjazott műveket. A továbbjutó munkák jegyzéke és alkotóik névsora április 11-én kerül nyilvánosságra, megtalálható lesz a Székelyföldi Grafikai Biennálé hivatalos oldalán.