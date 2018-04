A vidéki örökség megőrzését célzó támogatás (7.6-os intézkedés) keretében két háromszéki község 2017-ben benyújtott pályázata nyert. Így Zágon 310 918 euróból újíthatja fel a községközpontban és Papolcon a művelődési házat, Mikóújfalu pedig ugyanerre a célra 72 006 euró önrészt nem igénylő pályázati pénz költhet el. A vidéki örökség megőrzésére a vidékfejlesztési terv keretében összesen 185,7 millió eurót különítettek el, a 2015 és 2017 között benyújtott pályázatok összértéke meghaladta a 304 millió eurót, amely 164 százalékos kérelmet jelent. Az ügynökség eddig az intézkedés keretében 409 szerződést kötött meg 134 millió euró értékben, és kifizetett 47,5 millió eurót.

A most nyert pályázatok összértéke 34,5 millió euró, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az intézkedésre szánt összeg elfogyott, és ha nem csoportosítanak át pénzt olyan intézkedésektől, ahol nem fogy, nem lesz több kiírás.

Egyelőre csak annyit lehet tudni az idei kiírásokról, pályázható összegekről és a kiírási időrendről, hogy a mezőgazdasági minisztérium és a vidékfejlesztési programot felülvigyázó hatóság beadványt intézett Brüsszel felé, amelyben kéri a jóváhagyást a terv kiigazítására, és bizonyos összegek átcsoportosítására. Végleges összegekről még senki sem nyilatkozott. A miniszter újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy a 6.2 és 6.4 számú intézkedésnél (vidéki, nem mezőgazdasági természetű tevékenységek és szolgáltatások létrejöttének és fejlesztésének támogatása) az idén már nem lesz kiírás, mivel elfogyott az intézkedésre szánt keretösszeg.

A 6.3-as, kisgazdaságok támogatása intézkedésnél is eredményt hirdettek. Az eddigi években (2015-ben és 2016-ban) nem volt nagy a versengés, mindig maradtak meg pályázati pénzek az éves keretösszegből. A tavaly viszont megváltozott a helyzet, a mezőgazdászok belátták, hogy az elnyerhető 15 ezer euró is sokat segít a gazdaság fejlesztésében. A sikeres pályázó első részletként a támogatási összeg 75 százalékát kapja meg, majd a második részletet legtöbb három év után. Itt viszont feltétel, hogy az első (11 150 eurós ) kifizetés 20 százaléknyi értékének megfelelő összegben terményt vagy termést kell értékesítenie (vagyis 2250 euró értékben). Most a tavaly augusztusban letett három, megyebeli pályázatból csak egyik bizonyult kifizethetőnek az országos rangsorolásban, kettő az alacsony pontszám miatt nem kapott zöld utat. Hegyvidéken gyakorlatilag esélytelen volt, aki nem érte el a 45 pontot. Ebben a körben 584 hegyvidéki pályázat nem kapott kifizethető minősítést.

Két további intézkedésnél is eredményt hirdetett az országos ügynökség.

Jó hír, hogy gyümölcsös létesítésére és gyümölcsfeldolgozásra (4.1 a intézkedés) pályázatot nyert az almási Hegyes–Zsíros Erdő-közbirtokosság, így megépülhet a megye első áfonyafeldolgozó üzeme.

A közbirtokosság közel 380 ezer euró támogatást hívhat le két hektár áfonyás létesítésére, gyümölcsfeldolgozó építésére és a feldolgozást szolgáló gépsorok megvásárlására. Itt önrész is kell, a beruházás teljes értéke közel 517 ezer euró.

A nemzeti GBER-sémánál, a feldolgozók korszerűsítése összetevőnél két megyebeli pályázó nyert az országos válogatáson, a kézdiszárazpataki kenyérsütöde 594 ezer eurót a termékskála bővítésére, egy megyeközponti édesipari gyár pedig több mint 127 ezer euróból új termékek gyártását valósítja meg.

Közben az országos Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség honlapjára felkerült egy sajtóhír, miszerint gazdaságkorszerűsítésre (4.1-es intézkedés) 2015 óta 625 gazdálkodó pályázott, a letett pályázatok értéke 1,54 milliárd euró. Ebből az ügynökség szakemberei az elbírálások során 1617 pályázatot nyilvánított kifizethetőnek 740 millió euró értékben, és 1454 szerződést kötöttek meg 557 millió értékben. A nyertes pályázatok típusa szerint: 1040 növénytermesztő gazdaság, 89 fejőstehénfarm, 55 húsmarhatartó gazdaság, 86 vegyes farm, 50 gyümölcstermesztő, 34 szárnyas- és 24 sertéstelep. Eddig a pályázati pénzekből 295 millió eurót utaltak át, fizettek ki a nyertes pályázóknak.

Az ügynökség vezetőségének tájékoztatója szerint a vidékfejlesztési terv teljes időszakára (2014–2020) 790 millió euró különítettek el a gazdaságok korszerűsítésére. Eszerint erre az évre elég kevés pályázati pénz marad, mindössze 50,2 millió euró. Ilyen körülmények között hatalmas versengésre számíthatnak a pályázók. Ahogy fentebb említettük, a mezőgazdasági minisztérium vezetősége pénzátcsoportosításra kért engedély Brüsszeltől, de egyelőre nem tudni erről részleteket.