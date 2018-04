Mi, hol, mikor

REFLEX4 Nemzetközi Színházi Fesztivál

A háromévente megrendezésre kerülő REFLEX Fesztivál negyedik kiadása idén május 4–16. között zajlik Sepsiszentgyörgyön. A REFLEX4 programsorozatába olyan meghívott alkotóműhelyek kerültek be, mint a spanyol Juan Manuel Fernández Montoya „Farruquito”, a németországi She She Pop, a brit-német Gob Squad társulat, a szlovén Kranji Prešeren Színház/Potolyi Városi Színház, a lengyel Song of the Goat színház, a magyarországi Örkény István Színház, a Katona József Színház/MASZK/FÜGE/Orlai Produkciós Iroda és a Hodworks, a romániai Piatra Neamț-i Tineretului Színház és a Kolozsvári Állami Magyar Színház.

Az idei fesztivál egyik fő célkitűzése, hogy a minőségi műsorkínálat szélesebb közönségréteghez jusson el, ezért egy-egy előadást akár többször is lejátszanak. Ennek ellenére érdemes időben jegyet váltani.

Idén is hirdet Mecénás bérletet a fesztivál. A támogatói bérletet vásárló nézők megerősíthetik a fesztivállal vállalt értékközösséget. A mecénások Szabó Krisztinával vehetik fel a kapcsolatot a 0726 083 338-as telefonszámon. Szakmai jegyekre a kérelmet a színház titkárságán, Erdély Ágnesnél lehet előjegyeztetni április 8-án éjfélig az office@tasz.ro e-mail-címen. Ebben a kedvezményben igazoltan színházi szakmabeliek részesülhetnek. A fesztivál vezetősége a rendelkezésre álló helyek bizonyos százalékát tartja fenn e célra.

A jegyeket mától értékesítik a Tamási Áron Színház jegypénztáránál, a kulturális szervezőirodában. Hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 10–14 óráig várja a vásárlókat a jegyiroda, előzetes foglalásra nincs lehetőség. Teljes értékű jegyeket online a www.biletmaster.ro oldalon lehet vásárolni.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órától bemutatják Sántha Attila Bühnagy székely szótár című könyvét a szerző, valamint a kötetet illusztráló Ádám Gyula és Fodor István fotóművész társaságában. A székely irodalmi humort Muszka Sándor (Sanyi bá) és Orbán János Dénes szolgáltatja. Házigazda: Demeter László muzeológus.





BÁBSZÍNHÁZ

A Cimborák Bábszínház ma 18 órától, szerdán, csütörtökön és pénteken 10 és 12 órától A három kismalac című előadást játssza Sepsiszentgyörgyön a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonra várják. Jegyár: 7 lej.





SZÍNHÁZ

Egyéni előadás. Nemes Nagy Ágnes verseiből és prózáiból Kettős világban címmel összeállított egyéni előadását P. Magyarosi Imola ma és szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön játssza a MAGMA Kortárs Kiállítótér pincéjében. Belépőjegyek előadás előtt a helyszínen válthatók.

Az M Stúdió és a Frenák Pál Társulat közös produkcióját, a To-R című előadást szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban adják elő. Rendező-koreográfus: Frenák Pál. Az M Stúdió előadásaira érvényesek az Ábel-bérletek, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában lehet.

Városi Színház. A kézdivásárhelyi magyar színház a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában szerdán 13.15-től Karinthy Kávéház – Karinthy Frigyes karikatúrái alapján című előadást játssza. Jegyár: 8 lej.

MOZI

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16 órától és 16.15-től Maja, a méhecske – A mézcsata (német-ausztrál családi animációs film, 83 perc, 2018) magyar szinkronnal; 18-tól A Viszkis (magyar akciófilm, 126 perc, 2017) román felirattal; 18.15-től Paula (német életrajzi film, 123 perc, 2016) román felirattal; 20.30-tól Én, Tonya (amerikai fekete komédia, 119 perc, 2017) román felirattal; 20.45-től Tűzgyűrű: Lázadás (amerikai kalandfilm, 2018) román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102.





ZENE

Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban a Mit hallgassak? című zenei sorozatban ma 19.30-tól Carl Orff Carmina Burana című világi kantátáját Makkai Zoltán magyarázataival hallgathatják a zenekedvelők. Belépő 5 lej.

Véradás a Szimplában

A sepsiszentgyörgyi Szimpla a Kovászna Megyei Vérközponttal karöltve megszervezi a Be Someone's Hero! It's in Your Blood! kampány első kiadását. Szerdán 8–18 óráig a Szimplában várnak mindenkit, aki hajlandó és alkalmas a véradásra: legalább 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges, a regisztrációhoz kötelező a személyi igazolvány. A véradás előtt étkezni kell és sok folyadékot fogyasztani! A gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő orvos felelősséggel dönt erről (gyógyszertől, betegségtől függően). A vérvételt a Kovászna Megyei Vérközpont szakképzett személyzete hajtja végre a Mobil Véradó Központban.

RÖVIDEN

Áramszünet. Nyujtódon április 11–13. között naponta 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Jegyek a Szent György Napokra. A legdrágább jegyek 40 lejbe kerülnek, a rendelkezésre álló helyek 20 százalékát fél áron kínálják nyugdíjasoknak és diákoknak. A jegyek kaphatók online a jegymester.ro oldalon, illetve a városi jegyirodában (Szabadság tér 1. szám). A kedvezményt csak személyesen az irodában lehet érvényesíteni.

Pszichoklub. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától a Selye János Pszichoklubban beszélgetés lesz Dr. Én avagy dr. Google – öndiagnosztika mesterfokon címmel Dulányi-Balogh Szidónia pszichológus, tréner vezetésével.

Díszítőművészet. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

Mozgásművészet. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: facebook@liveartdancestudio.

Torna. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

Támogatócsoport. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőség) és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

Vöröskereszt. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 7. szám).

Asztaliteniszklub. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

KÉPERNYŐ

RTV1. Ma 15–16.50-ig: A Heti krónika különkiadásban számol be a magyar országgyűlési választásokról. * A Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végzett festészet szakot, a nagyközönség mégis akcióművészként ismeri Ütő Gusztávot. 60. születésnapján festményeiből nyílt kiállítás az EMŰK-ben. A családtagokról és a szellemileg közel álló emberekről készült portrék mellett a kiállított munkák nagy része szervesen kötődik a világ különböző pontjain véghezvitt cselekményművekhez. Riportunkban a szerkesztőség archív felvételének segítségével felidézzük az 1995-ben készült Térkép című performance-ját, hozzá fűződő gondolatait, s felsejlenek mindazok a motívumok, amelyek életpályáját végigkísérik: a lokális vs. globális, az erdélyiség vagy éppen az identitás kérdésköre.





ÜGYELET

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dona gyógyszertár teljesít szolgálatot.